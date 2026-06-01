Tusk podsumował refundację in vitro. Ma jednoznaczne wnioski

Po dwóch latach od wznowienia finansowania in vitro przez państwo, premier Donald Tusk ogłosił, że dzięki tej metodzie urodziło się 15 tysięcy obywatelek i obywateli.

Wznowienie finansowania in vitro jest częścią rządowych działań mających na celu walkę z kryzysem demograficznym i zwiększenie liczby urodzeń w Polsce.

Na program refundacji in vitro przeznaczono co najmniej 500 milionów złotych rocznie, z łącznym budżetem 2,5 miliarda złotych zaplanowanym do 31 grudnia 2028 roku.

Podczas spotkania 1 czerwca, poświęconego dwuleciu wznowienia finansowania in vitro przez państwo, premier Donald Tusk podsumował dotychczasowe efekty programu. Zaznaczył, że 15 tysięcy obywatelek i obywateli urodziło się dzięki zastosowaniu tej metody. Zwracając się do rodziców, których dzieci zostały poczęte dzięki in vitro, szef rządu określił ten dzień jako wyjątkowy.

- Dzień dziecka z dziećmi, które były upragnionym skarbem dla was wszystkich - mówił.

Wyzwania demograficzne

Premier ponownie podkreślił, że państwu zależy na zwiększeniu liczby urodzeń oraz zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków rozwoju. Wskazał na znaczenie 15 tysięcy nowych urodzeń w kontekście współczesnych wyzwań demograficznych.

- To jest 15 tys. młodych obywatelek i młodych obywateli, które urodziły się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro. W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce i na świecie - to jest wielka rzecz, że mamy 15 tys. więcej skarbów – stwierdził.

Szef rządu akcentował również potrzebę mobilizacji sił państwowych, instytucjonalnych i społecznych w celu zwiększenia liczby dzieci w Polsce.

- Żeby były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego. Żeby znowu to było coś, o czym wszyscy marzą i coś, czego wszyscy chcą, od tego zależy nasza przyszłość – podsumował premier.

Szczegóły refundacji in vitro

Od 1 czerwca 2024 roku pary borykające się z problemem niepłodności mogą korzystać z państwowej refundacji leczenia metodą in vitro. Program, zainicjowany przez Ministerstwo Zdrowia, opiera się na ustawie uchwalonej pod koniec 2023 roku. Przepisy te przewidują, że rocznie na refundację in vitro przeznaczane będzie co najmniej 500 milionów złotych. Całkowity koszt programu, zaplanowanego do 31 grudnia 2028 roku, ma wynieść 2,5 miliarda złotych.

