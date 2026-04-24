Tusk po rozmowie z Zełenskim: „Było inne towarzystwo”. Padły zaskakujące słowa

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
PAP
PAP
2026-04-24 17:43

Nieformalne spotkanie liderów UE na Cyprze przyniosło zaskakujący efekt. Premier Donald Tusk przyznał, że rozmowa z Wołodymyrem Zełenskim była „niestandardowo szczera”. Jak sam podkreślił – wszystko przez zmiany polityczne w jednym z kluczowych krajów Unii.

Donald Tusk podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Nikozji
Donald Tusk podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Nikozji
Galeria zdjęć 14
Polityka SE Google News
  • Po rozmowie z Zełenskim, premier Tusk przyznał, że atmosfera rozmów o Rosji i Ukrainie była "niestandardowo szczera".
  • Brak Viktora Orbana na spotkaniu UE na Cyprze wpłynął na wzrost zaufania i otwartość liderów w dyskusjach.
  • Unia Europejska jednomyślnie zatwierdziła pożyczkę 90 mld euro dla Ukrainy i 20. pakiet sankcji na Rosję.
  • Jakie konsekwencje dla Polski i Ukrainy niosą ze sobą te zmiany polityczne i finansowe?

Jak relacjonuje Polska Agencja Prasowa, premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami po szczycie Rady Europejskiej w Nikozji nie krył, że atmosfera rozmów uległa wyraźnej zmianie. Szczególnie w trakcie spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim padły słowa, które – jak sugerował – wcześniej nie miały szans wybrzmieć tak otwarcie.

Rozmowa o Rosji i Ukrainie była niestandardowo szczera. Być może dlatego, że było trochę inne towarzystwo – powiedział Tusk.

Zmiana na Węgrzech zmieniła klimat rozmów

Według premiera kluczowe znaczenie miała sytuacja polityczna na Węgrzech. Brak Viktor Orban na spotkaniu miał – jego zdaniem – bezpośredni wpływ na atmosferę.

Zmiana na Węgrzech spowodowała dość radykalny wzrost zaufania między liderami. Wszyscy mówili bardziej szczerze niż do tej pory o wojnie rosyjsko-ukraińskiej – podkreślił Donald Tusk.

Dotychczas Węgry wielokrotnie blokowały decyzje UE dotyczące Ukrainy i sankcji wobec Rosji. W tle były też kontrowersje związane z działaniami węgierskiej dyplomacji i kontaktami z Moskwą.

Miliardy dla Ukrainy i nowe sankcje

Efekt zmiany układu sił w Unii był widoczny niemal natychmiast. Państwa członkowskie jednomyślnie zgodziły się na:

  • pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro,
  • wprowadzenie 20. pakietu sankcji na Rosję.

To przełom, bo wcześniej decyzje te były blokowane właśnie przez Węgry, a także częściowo przez Słowację.

Zgodnie z ustaleniami:

  • 30 mld euro trafi na wsparcie budżetowe Ukrainy,
  • 60 mld euro zostanie przeznaczone na obronność i zakup sprzętu wojskowego.

Nowe sankcje mają jeszcze mocniej uderzyć w tzw. rosyjską „flotę cieni” oraz przygotować grunt pod całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Tusk: Polska nie chce stracić ani złotówki

Premier odniósł się też do kwestii pieniędzy dla Polski, w tym środków z KPO i programu SAFE.

Nie chcemy zmarnować żadnych pieniędzy, szczególnie grantów. Chcemy wykorzystać je w stu procentach – zaznaczył Tusk. Jednocześnie wskazał na przeszkody polityczne w kraju. Wprost nawiązał do działań Karol Nawrocki, których skutkiem są weta utrudniające wdrażanie części reform. – To bardzo utrudnia realizację niektórych projektów – przyznał szef rządu.

Co dalej z Ukrainą i UE?

Nieformalny szczyt w Nikozji pokazał jedno: zmiany polityczne w Europie mogą błyskawicznie przełożyć się na decyzje o miliardach euro i kierunku polityki wobec Rosji. Jednocześnie słowa Donalda Tuska sugerują, że dopiero teraz – bez blokad i politycznych napięć – liderzy UE zaczynają mówić otwarcie o wojnie i wsparciu dla Ukrainy.

Czy to początek nowego etapu w relacjach UE–Ukraina? Na odpowiedź nie trzeba będzie długo czekać – pierwsze miliardy mają trafić do Kijowa już w najbliższych miesiącach.

QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy? Tak pracowano w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Jak brzmiało słynne powiedzenie o pracy w PRL z końca lat 60. XX wieku?
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. Tak pracowano w PRL-u
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOŁODYMYR ZEŁEŃSKI
DONALD TUSK