Tusk ogłosił nową inwestycję. Polska wkracza w erę kosmiczną

- Polska zbuduje Centrum Operacji Satelitarnych, decyzja zapadła w niedzielę
- Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa
- Donald Tusk: „To jest naprawdę coś, co mnie ekscytuje”
- Eksperci: Polska może stać się liderem technologii kosmicznych w regionie
- Projekt łączy naukę, obronność i gospodarkę
– To jest naprawdę coś, co mnie ekscytuje – przyznał premier, nie kryjąc entuzjazmu.
Nowe centrum – ambicja i strategia
Nowa inwestycja ma być jednym z najważniejszych przedsięwzięć technologicznych obecnego rządu. Centrum Operacji Satelitarnych będzie odpowiadało za koordynację projektów kosmicznych, analizę danych z orbity i współpracę z sektorem obronnym. To część większego planu, który ma uniezależnić Polskę od zagranicznych źródeł danych i wzmocnić jej pozycję jako lidera bezpieczeństwa technologicznego w Europie Środkowej.
Donald Tusk zaznaczył, że inwestycja nie jest jedynie prestiżowym symbolem, ale realnym narzędziem ochrony interesów kraju.
– Centrum jest niezbędne z punktu widzenia szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski – podkreślił premier.
Rząd chce, by projekt powstał możliwie szybko, z wykorzystaniem środków europejskich i krajowych. Premier zwrócił uwagę, że Polska ma dziś unikalne zaplecze naukowe i ludzi gotowych do pracy w nowoczesnych sektorach.
– Mamy genialnych ludzi. Polska staje się liderem regionu. Mamy środki, żeby Centrum powstało jak najszybciej – zapowiedział Tusk.
Decyzja zapadła „tu i teraz”
Podczas panelu zatytułowanego „Demokracja równych szans” premier niespodziewanie ogłosił decyzję o uruchomieniu inwestycji. Jak sam przyznał, pomysł dojrzewał od dawna, ale ostateczna decyzja została podjęta spontanicznie, jeszcze w trakcie niedzielnej dyskusji.
– Dzięki obecności ministra finansów Andrzeja Domańskiego ta decyzja nie wymagała wielogodzinnych narad. Ona zapadła dzisiaj – wyjaśnił.Tusk dodał, że jego rząd chce łączyć marzenia o przyszłości z konkretnym działaniem.
– Rozmawiamy o przyszłości, ale nie z głową w chmurach. Patrzymy odważnie w niebo i podejmujemy konkretne decyzje – podsumował.
Polska w kosmicznym wyścigu
Debata o przyszłości polskiego sektora kosmicznego zgromadziła ekspertów, przedsiębiorców i naukowców. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Rafał Modrzewski, prezes firmy Iceye, Marta Wachowicz, szefowa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta współpracujący z Europejską Agencją Kosmiczną.
Rafał Modrzewski przypomniał, że polskie firmy już teraz dostarczają konkurencyjne technologie wykorzystywane na całym świecie:
– Kosmos to dzisiaj biznes. To produkty, które sprzedajemy w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii. To coś, na czym możemy zarabiać – mówił.Sławosz Uznański dodał, że w ostatnich latach zmieniło się podejście Polaków do kosmosu:
– Jeszcze kilka lat temu rozmowy o kosmosie wywoływały uśmiech. Dziś rozmawiamy o tym, jak wykorzystać go dla strategicznej pozycji Polski jako lidera regionu – zauważył astronauta.
Szefowa POLSA podkreśliła, że projekt rządowy wpisuje się w europejskie trendy i może stać się trampoliną do międzynarodowej współpracy.
– Polska nie tylko ma ambicje, ale staje się liderem bezpieczeństwa kosmicznego w Europie. Rząd otwiera nowe możliwości dla naszego przemysłu – mówiła Marta Wachowicz.
