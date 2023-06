i Autor: Marcin Wziontek/Super Express, Sebastian Wielechowski/Super Express, Marek Kudelski/Super Express Trzaskowski, Tusk, Mentzen

Były premier triumfuje

Tusk nokautuje Trzaskowskiego i Mentzena. Ogromna przewaga!

Donald Tusk organizując wielki marsz 4 czerwca pokazał, że ma ogromne możliwości mobilizacyjne i jest bardzo zdeterminowany, by odsunąć PiS od władzy. Dodatkowo udało mu się potwierdzić, że to on jest liderem opozycji i żaden polityk nie ma większych szans, by rywalizować z nim o to miano. Najnowszy sondaż również nie pozostawia żadnych wątpliwości.