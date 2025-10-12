Tusk nie pozostaje dłużny Kaczyńskiemu. Ale mu przygadał!

Premier Donald Tusk skomentował manifestację PiS w Warszawie, ironizując i proponując kolejne "pisowskie protesty" w odpowiedzi na wiec zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Jarosław Kaczyński podczas manifestacji w Warszawie nawoływał do obalenia rządu Tuska, krytykując stan finansów publicznych i oskarżając rząd o łamanie prawa i Konstytucji.

Według szacunków PAP, w manifestacji na placu Zamkowym w Warszawie wzięło udział 10-15 tysięcy osób, co premier Tusk skomentował jako "klęskę" i "fiasko".

Donald Tusk odniósł się do wydarzeń na placu Zamkowym za pośrednictwem serwisu X. Manifestacja, zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, miała na celu wyrażenie sprzeciwu wobec nielegalnej migracji, paktu migracyjnego oraz umowy handlowej UE z państwami Mercosur.

- Po antyimigranckim marszu Kaczyńskiego czas na kolejne pisowskie protesty: na przykład przeciw drożyźnie, przeciw korupcji, w obronie Konstytucji i praw kobiet". Dodał również: "Pośmiejemy się razem - napisał.

Kaczyński ostro o Tusku

Podczas swojego przemówienia prezes PiS, Jarosław Kaczyński, wezwał do odwołania obecnego rządu, mówiąc: "Musimy obalić rząd Tuska. Precz z Tuskiem".

Kaczyński podkreślał również potrzebę odbudowy "wszystkiego, co rząd zdołał zniszczyć", twierdząc, że polskie finanse publiczne są w stanie klęski, a prawo i Konstytucja są "deptane". Ostrzegał, że "To idzie ku bardzo ciężkiemu kryzysowi albo może nawet całkowitej zagładzie polskiego państwa jako państwa suwerennego".

Była premier Beata Szydło również wyraziła swoje stanowisko, oceniając, że w ciągu dwóch lat rządów premiera Tuska Polska została "zrujnowana", a "wszystkie ambitne pomysły", które miały sprzyjać rozwojowi, zostały zniszczone.

Komentarze Tuska

Polska Agencja Prasowa podała, że według szacunków, na placu Zamkowym zgromadziło się około 10-15 tysięcy osób.

Premier Tusk, komentując manifestację w sobotę, stwierdził, że okazała się ona "klęską". "Fiasko 'wielkiego marszu' Kaczyńskiego" – napisał na platformie X. Dodał również, że jego zdaniem Kaczyńskiemu "lepiej szło ściąganie migrantów niż manifestantów". Wcześniej Tusk ironizował: "Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński".

