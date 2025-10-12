Tusk nie pozostaje dłużny Kaczyńskiemu. Ale mu przygadał!

- Premier Donald Tusk skomentował manifestację PiS w Warszawie, ironizując i proponując kolejne "pisowskie protesty" w odpowiedzi na wiec zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
- Jarosław Kaczyński podczas manifestacji w Warszawie nawoływał do obalenia rządu Tuska, krytykując stan finansów publicznych i oskarżając rząd o łamanie prawa i Konstytucji.
- Według szacunków PAP, w manifestacji na placu Zamkowym w Warszawie wzięło udział 10-15 tysięcy osób, co premier Tusk skomentował jako "klęskę" i "fiasko".
Donald Tusk odniósł się do wydarzeń na placu Zamkowym za pośrednictwem serwisu X. Manifestacja, zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, miała na celu wyrażenie sprzeciwu wobec nielegalnej migracji, paktu migracyjnego oraz umowy handlowej UE z państwami Mercosur.
- Po antyimigranckim marszu Kaczyńskiego czas na kolejne pisowskie protesty: na przykład przeciw drożyźnie, przeciw korupcji, w obronie Konstytucji i praw kobiet". Dodał również: "Pośmiejemy się razem - napisał.
Kaczyński ostro o Tusku
Podczas swojego przemówienia prezes PiS, Jarosław Kaczyński, wezwał do odwołania obecnego rządu, mówiąc: "Musimy obalić rząd Tuska. Precz z Tuskiem".
Kaczyński podkreślał również potrzebę odbudowy "wszystkiego, co rząd zdołał zniszczyć", twierdząc, że polskie finanse publiczne są w stanie klęski, a prawo i Konstytucja są "deptane". Ostrzegał, że "To idzie ku bardzo ciężkiemu kryzysowi albo może nawet całkowitej zagładzie polskiego państwa jako państwa suwerennego".
Sikorski i Tusk wykpili marsz PiS-u! Zamieścili wymowne wpisy
Była premier Beata Szydło również wyraziła swoje stanowisko, oceniając, że w ciągu dwóch lat rządów premiera Tuska Polska została "zrujnowana", a "wszystkie ambitne pomysły", które miały sprzyjać rozwojowi, zostały zniszczone.
Komentarze Tuska
Polska Agencja Prasowa podała, że według szacunków, na placu Zamkowym zgromadziło się około 10-15 tysięcy osób.
Premier Tusk, komentując manifestację w sobotę, stwierdził, że okazała się ona "klęską". "Fiasko 'wielkiego marszu' Kaczyńskiego" – napisał na platformie X. Dodał również, że jego zdaniem Kaczyńskiemu "lepiej szło ściąganie migrantów niż manifestantów". Wcześniej Tusk ironizował: "Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński".
W naszej galerii zobaczysz manifestację PiS-u: