Sikorski i Tusk wykpili marsz PiS-u! Zamieścili wymowne wpish

Radosław Sikorski skomentował manifestację PiS, publikując przerobione zdjęcie islamistów z transparentem "Przywrócić Wawrzyka", nawiązując do afery wizowej.

Donald Tusk zakpił z frekwencji na manifestacji PiS, ironizując, że Kaczyński lepiej radził sobie ze "ściąganiem migrantów" niż manifestantów.

Manifestacja PiS odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i sympatyków, ale doniesienia medialne wskazywały na trudności w mobilizacji uczestników.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, nie omieszkał skomentować manifestacji PiS w dość nietypowy sposób. Na swoim profilu na platformie X zamieścił przerobione zdjęcie przedstawiające grupę islamistów. Co jednak było najbardziej zaskakujące, to transparent, który rzekomo trzymali, z hasłem "Przywrócić Wawrzyka".

- Idzie odsiecz na marsz PiS ws. migracji – napisał Radosaw Sikorski, nawiązując do Piotra Wawrzyka, byłego wiceministra dyplomacji, który usłyszał zarzuty w związku z tzw. aferą wizową. Ten komentarz, choć satyryczny, wyraźnie wskazywał na próbę zwrócenia uwagi na kontrowersje związane z polityką migracyjną poprzedniego rządu.

W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości (2019-2023) Polska wydała ponad 3,6 miliona wiz, w tym blisko 377 tysięcy wiz Schengen. Jak wynika z ustaleń prokuratury, niewielka część tych wiz – konkretnie 358 – została wydana z naruszeniami. W proceder ten zaangażowany był między innymi Piotr Wawrzyk oraz jego współpracownik Edgar K., którym postawiono zarzuty. Ten kontekst stał się punktem odniesienia dla krytyki ze strony obecnej koalicji rządzącej.

Donald Tusk kpi z marszu

Premier Donald Tusk również nie szczędził ostrych słów pod adresem sobotniej manifestacji PiS. W swoim wpisie na platformie X, Tusk zakpił z frekwencji na wydarzeniu, które miało być pokazem siły opozycyjnej partii.

- Fiasko "wielkiego marszu" Kaczyńskiego. Lepiej ci szło ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie – napisał premier, ironizując na temat mobilizacji zwolenników PiS. Wcześniej premier podkreślał, że "ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński".

Mobilizacja przed protestem

Manifestacja Prawa i Sprawiedliwości odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, politycy ugrupowania oraz sympatycy partii. Jeszcze przed rozpoczęciem protestu pojawiały się doniesienia o napiętej atmosferze i wewnętrznej mobilizacji w szeregach PiS. Według informacji medialnych, działacze partii otrzymali wytyczne, aby aktywnie promować wydarzenie w internecie i zapewnić jak najwyższą frekwencję.

- Z centrali poszedł przykaz, by zalać social media grafikami wysłanymi przez biuro, żeby mówić o demonstracji na konferencjach prasowych, wywiadach, wszędzie. Mamy organizować transport na własną rękę, ale wiem, że w wielu regionach jest kłopot, by zapełnić autobusy działaczami - powiedział anonimowy polityk PiS w rozmowie z Wirtualną Polską.

