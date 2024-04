Tusk może otwierać szampana! Jego plan nareszcie się powiódł

co się stało?

– 27 mld zł - Do Polski wpłynął właśnie największy przelew z UE w historii naszego członkostwa. Bycie w Unii się opłaca, ale Unia to nie tylko pieniądze o czym zapomnieli nasi poprzednicy. Łączą nas wartości: demokracja, równe szanse, rządy prawa, wolności obywatelskie! – poinformowała na platformie „X” ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Na zwołanej konferencji prasowej podkreśliła także, że jest to wynik pozytywnych negocjacji z Unią europejską. Tłumaczyła, że rząd poinformował Komisję Europejską, że „uznaje wartości ważne dla UE i chce je realizować”. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz także podkreśliła, że zostały wydane stosowne rozporządzenia dla Ministerstwa Sprawiedliwości, co do jego obszaru działania, jak również – przygotowywane są projekty ustaw, dotyczące reformy obszaru praworządności, które będą niebawem procedowane w Sejmie.

– Środki zostaną przeznaczone na szereg różnych inwestycji, w tym najbardziej szczegółowo jesteśmy w stanie określić, co się zdarzy do końca czerwca. Z tych pieniędzy 1,6 miliarda zł pójdzie na program Czyste Powietrze, kolejne 720 milionów – na program Białe plamy w obszarze szerokopasmowego internetu. Takich białych plam po realizacji KPO w Polsce już nie będzie, czyli szerokopasmowy internet powinien dotrzeć do każdej miejscowości w Polsce – oznajmiła ministra.

Jednak jak przekazała Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ,otrzymane 27 miliardów złotych to tylko część dotacji, które Polska ma otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Cała wartość dofinansowania ma sięgać ponad 268 miliardów złotych.

– Ważny dzień dla Polski! – zaczęła po polsku swój wpis w mediach społecznościowych von der Leyen. – Dzięki postępom we wdrażaniu planu naprawy gospodarczej Polska otrzyma teraz pierwszą płatność #NextGenerationEU w wysokości 6,3 mld euro. To dopiero początek – oświadczyła dalej i poinformowała, że w nadchodzących latach Polska otrzyma prawie 59,8 mld euro. – Gratulacje! – dodała.

Do wpisu szefowej Komisji Europejskiej odniósł się zaraz premier Donald Tusk. – Dobra współpraca przynosi owoce. A konkretnie 27 miliardów złotych – napisał Tusk na platformie „X”

