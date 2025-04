PiS chce przeprowadzić referendum! Czego ma dotyczyć?

co dalej?

Przedstawiciele PiS rozpoczęli serię protestów, zawieszając symboliczne tabliczki z napisem „Centrum Integracji Cudzoziemców - Uchodźcy Mile Widziani” w kilku językach przed biurami Platformy Obywatelskiej. Poseł Łukasz Kmita, były wojewoda małopolski, podkreślił, że jest to apel do polityków PO, aby wzięli odpowiedzialność za swoje pro-imigracyjne stanowisko.

Poseł Andrzej Adamczyk wyraził obawy, że tysiące migrantów, którzy wjechali do Polski z Niemiec za rządów obecnej koalicji, to dopiero początek problemów. Prognozuje on, że wkrótce polskie miasta i miasteczka utracą swój spokojny charakter. Adamczyk oskarżył niemieckie służby o przewożenie nielegalnych migrantów przez granicę i zarzucił polskiemu rządowi brak reakcji. Wspomniał również o rzekomych tajnych rozmowach między premierem Tuskiem a rządem niemieckim w sprawie paktu migracyjnego, powołując się na doniesienia niemieckiej prasy.

Apel o referendum

Posłanka Agnieszka Ścigaj zwróciła uwagę na problem bezpieczeństwa kobiet, powołując się na dane Eurostatu, które wskazują na znacznie wyższą liczbę gwałtów w krajach zachodniej Europy, takich jak Francja, Belgia i Niemcy, w porównaniu z Polską. Zaapelowała o poparcie dla referendum w sprawie paktu migracyjnego, argumentując, że tylko Karol Nawrocki jako prezydent zagwarantuje powstrzymanie nielegalnej migracji.

Mobilizacja Podpisów i Sprzeciw Wobec Centrów Integracji Cudzoziemców

Politycy PiS w całym kraju mobilizują swoich zwolenników do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. Poseł Czesław Hoc przekonywał, że uda się zebrać wymagane 500 tysięcy podpisów. W odpowiedzi na powstające Centra Integracji Cudzoziemców, sympatycy PiS mają zawieszać tablice sprzeciwu wobec nielegalnej migracji w biurach poselskich PO i jej koalicjantów.

W Szczecinie posłowie i radni PiS ocenili, że Centra Integracji Cudzoziemców są etapem wdrażania paktu migracyjnego. Przewodniczący klubu PiS w radzie miasta Szczecina, Krzysztof Romianowski, zapowiedział złożenie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec powstaniu Centrum Integracji Cudzoziemców i lokowaniu nielegalnych migrantów w mieście.

Oskarżenia Wobec Tuska i Apel o Kontrolę Granic

Na konferencji prasowej w Warszawie posłowie PiS, w tym Sebastian Kaleta, Piotr Gliński, Dominika Chorosińska i Jarosław Krajewski, oskarżyli Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego o promowanie polityki migracyjnej Angeli Merkel. Kaleta zażądał odrzucenia paktu migracyjnego i wprowadzenia kontroli na granicy z Niemcami.

Polska a pakt migracyjny

Polska, mimo braku złożenia planu wdrożenia przepisów paktu migracyjnego, oficjalnie deklaruje, że nie zamierza wcielać jego zapisów w życie. W referendum zorganizowanym w 2023 roku większość głosujących opowiedziała się przeciwko przymusowemu mechanizmowi relokacji imigrantów, jednak referendum nie było wiążące z powodu niskiej frekwencji.

Warto zauważyć, że pierwsze Centra Integracji Cudzoziemców powstały jeszcze za rządów PiS. Mają one na celu wsparcie obcokrajowców legalnie przebywających w Polsce, oferując im kompleksową pomoc w sprawach urzędowych, prawnych i psychologicznych. Kontrowersje budzi jednak ich potencjalne wykorzystanie w kontekście paktu migracyjnego i obawy związane z napływem nielegalnych imigrantów.

