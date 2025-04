PILNE! PE uchylił immunitety Kamińskiemu i Wąsikowi

W zeszłym roku w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali europosłami, jako tacy korzystali z immunitetu parlamentarzysty europejskiego. Obaj w zeszłym roku startowali z ramienia PiS do europarlamentu, a warto nadmienić, że wybory do PE odbyły się już po aferze z Kamińskim i Wąsikiem, którzy w styczniu 2024 zostali zatrzymani i trafili do aresztów, chodziło o sprawę sprzed lat. Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i jego ówczesny zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Kamiński i Wąsik bez immunitetów PE

Przypomnijmy, że sprawa immunitetów z Parlamentu Europejskiego Kamińskiego i Wąsika ciągnęła się od zeszłego roku:

- Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów do Parlamentu Europejskiego: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - poinformowała wówczas prok. Adamiak w komunikacie zamieszczonych na stronie Prokuratury Krajowej.

CZYTAJ: Wąsik i Kamiński znów w tarapatach. "Nigdy nie zamkniecie mi ust"

Jak wtedy dodała, Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie niezastosowania się do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie orzekającego zakaz pełnienia funkcji publicznej. - Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dostarczył podstawy do ustalenia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego zakazu i wykonywali mandaty posłów poprzez wzięcie udziału w dniu 21 grudnia 2023 r. w obradach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach numer 141-147 oraz uczestniczenie w dniu 28 grudnia 2023 r. w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych - podała wówczas w komunikacie prokuratura. Dodano wtedy, że ustalenia te pozwoliły na przedstawienie Kamińskiemu i Wąsikowi 18 kwietnia 2024 r. zarzutów popełnienia przestępstw z art. 244 kk.