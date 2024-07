i Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS 5. posiedzenie Sejmu X kadencji. Przed Sejmem stawili się Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński w otoczeniu posłów PiS

Europoslowie PiS stracą immunitet?

Wąsik i Kamiński znów w tarapatach. "Nigdy nie zamkniecie mi ust"

Prokurator Generalny Adam Bodnar (47 l.) przekazał do szefowej Parlamentu Europejskiego wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosłów Mariusza Kamińskiego (59 l.) i Macieja Wąsika (55 l.). - To dowód na upolitycznienie prokuratury – twierdzi Kamiński, - Działania Bodnara są nielegalne – dodaje Maciej Wąsik.