Tusk może być dogadany z Mentzenem? Lider Polski 2050 o tajnych ustaleniach

Od niedawna Polska 2050 funkcjonuje razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, jako Trzecia Droga. Koalicja Władysława Kosiniaka Kamysza i Szymona Hołowni nie notuje jednak oczekiwanych wyników. Zdaniem Michała Koboski to nie tyle realny spadek poparcia, co element bezpardonowej rywalizacji w szeregach opozycji. - Duża część mediów liberalnych, centralnych uznała, że jesteśmy problemem i w związku z tym należy nas zwalczać. Mówię np. o całej kampanii, którą prowadzi „Gazeta Wyborcza”, z kolejnymi sondażami obywatelskimi, odbieranymi przez nas jako obywatelskie szantaże – mówi w "Krytyce Politycznej". Zdaniem Michała Koboski wyborcy Polski 2050 raczej zostaną w domach, niż zdecydują się na poparcie Platformy Obywatelskiej. -Wielu liczyło, że nas już nie będzie, że znikniemy, a nasi wyborcy przepłyną do elektoratu PO. No więc nie znikniemy i nie przepłyną. Bardzo regularnie badamy naszą bazę wyborczą, zwolennicy Polski 2050 mówią: albo oddamy głos na Hołownię, albo zostajemy w domach – twierdzi Kobosko. Wiceprzewodniczący partii Hołowni kreśli też w wywiadzie dość zaskakujący scenariusz koalicji Platformy z Konfederacją. - Dziś pojawiają się najróżniejsze spekulacje. Choćby taka, że Platforma jest już dogadana na wspólną koalicję z Konfederacją. Nie mam pojęcia, czy to prawda – spekuluje polityk. Trzeba przyznać, że to dość odważna teza. Do tej pory wydawało się, że Donald Tusk będzie chciał rządzić z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem Kamyszem i Włodzimierzem Czarzastym, czyżby wolał towarzystwo Sławomira Mentzena? Nie wiemy, ale właśnie to, zdaje się sugerować Michał Kobosko.

