Tusk ma duży problem! "Jest kłamcą i przestępcą"! Pozew w sądzie

Przeciwko Donaldowi Tuskowi zostanie dziś złożony pozew do sądu.

Zrobi to poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Zarzuca on Tuskowi naprawdę poważne wykroczenia.

Wipler nie gryzie się przy tym w ogóle w język!

Wipler poinformował w programie "Graffiti", że we wtorek złoży prywatny akt oskarżenia wobec premiera Donalda Tuska. W jego ocenie podczas niedawnej konferencji prasowej z udziałem premiera została zaatakowana Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydent Karol Nawrocki, a wszystko to było "zbudowane o fałszywą narrację łamania prawa". - W dniu dzisiejszym będziemy składali pozew wobec pana premiera Tuska. Pan premier Donald Tusk popełnił kilka przestępstw podczas konferencji prasowej. Popełnił między innymi przestępstwo przekroczenia uprawnień, ujawnienia tajemnicy bankowej, ujawnienia informacji niejawnych, pomówienia, a także naruszenia dóbr osobistych i moich i fundacji Dobry Rząd - przekonywał poseł Konfederacji.

Jak przekonywał, premier "w żadnym trybie nie miał prawa na konferencji prasowej w oparciu o niejawne dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówić o stanach kont czy transakcjach legalnie dokonywanych przez legalne podmioty, takich jak Fundacja Dobry Rząd". Dodał przy tym, że kieruje fundacją nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia, a to, czego dopuścił się Donald Tusk jest "kłamstwem i pomówieniem". - To jest kłamstwo, to jest pomówienie, co zrobił premier Donald Tusk. Ponieważ z niskich pobudek, z fałszywych przesłanek, bez związku przyczynowo-skutkowego, użył nielegalnie służb specjalnych do walki politycznej, do ataku na polityka opozycji, polityków opozycji - tłumaczył Wipler.

Wipler stanowczo zadeklarował, że we wtorek złoży przeciwko premierowi prywatny akt oskarżenia, pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych i zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. - Z panem Donaldem Tuskiem spotkamy się w sądzie i w prokuraturze, bo jest kłamcą i przestępcą - podsumował.

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie

Sonda Czy Twoim zdaniem rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice wyborcze? Tak Średnio Nie Nie wiem