Kwaśniewski ruszył z odsieczą Czarzastemu. Co na to ambasador USA?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-04-14 10:37

W poniedziałek (13 kwietnia 2026 roku) ambasador USA Tom Rose ponownie w bardzo ostrych słowach zaatakował Włodzimierza Czarzastego, z którym ledwie w lutym miał zerwać jakiekolwiek stosunki. Przyczynkiem do kolejnego ataku stał się wywiad Marszałka Sejmu dla "Financial Times", w którym określił Donalda Trumpa mało chwalebnym mianem "lidera chaosu". W obronie rodaka postanowił stanąć Aleksander Kwaśniewski. Zobaczcie, jak były prezydent odniósł się do sporu Czarzastego z Rose'm.

Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, ARTUR HOJNY/SUPER EXPRESS, PAWEL DABROWSKI/SUPER EXPRESS
  • Konflikt pomiędzy ambasadorem USA a Marszałkiem Sejmu rozgorzał na nowo.
  • Padły naprawdę mocne słowa w stronę Włodzimierza Czarzastego.
  • W jego obronie postanowił stanąć Aleksander Kwaśniewski.

Rose vs. Czarzasty

Jakiś czas temu Włodzimierz Czarzasty skrytykował publicznie pomysł ubiegania się przez Donalda Trumpa o pokojową nagrodę Nobla, czym mocno rozsierdził ambasadora USA w Polsce. Mało tego! W lutym Thomas Rose wprost ogłosił całkowite zerwanie kontaktów z Marszałkiem Sejmu. Mogło się wydawać, że złe emocje w międzyczasie opadły, ale jednak - tylko mogło! Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z "Financial Times" nazwał Donalda Trumpa "liderem chaosu" i oskarżył jego administrację o ingerowanie w europejskie wybory. To sprowokowało Rose'a do opublikowania mocnego wpisu w mediach społecznościowych. - Ten człowiek jest zagrożeniem - napisał wprost ambasador USA (WIĘCEJ: Wojna trwa! Ambasador USA znów bije w Czarzastego! "Ten człowiek jest zagrożeniem"). 

Ambasador USA w Polsce ocenił przy tym, że "może nie powinniśmy być zaskoczeni", bo Czarzasty jest "skrajnie lewicowy" i to "były komunistyczny aparatczyk".

Kwaśniewski broni Marszałka

Na słowa ambasadora USA postanowił zareagować Aleksander Kwaśniewski. - O ile Włodzimierz Czarzasty jako polski polityk mówi, co uważa, i ma do tego pełne prawo, o tyle ambasador powinien być bardziej powściągliwy, bo on reprezentuje Stany Zjednoczone. I wchodzenie w takie polemiki personalne moim zdaniem nie przystoi ambasadorowi - mówił dziennikarzom były prezydent. 

Kwaśniewski dodał, że jeśli chodzi o opinię, że Donald Trump jest liderem chaosu, "to niestety podziela tę opinię".

