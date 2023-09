Tusk konsultował z Merkel podniesienie w Polsce wieku emerytalnego? Sensacyjne doniesienia

Polacy jednoznacznie ocenili powrót Romana Giertycha do polityki. Tusk się załamie

Ziobro: Rzeszów - to tu rozegrała się dramatyczna historia mojej rodziny

"Założenia brzmią interesująco"

Na pół roku przed expose, w którym premier Donald Tusk ogłosił plany podniesienia wieku emerytalnego, polityk rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel o „powiązaniu wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną” – wynika z notatki ujawnionej w programie „#Jedziemy”. Telefoniczna rozmowa dotyczyła Paktu dla Konkurencyjności, który miał sprawić, że gospodarki państw UE staną się bardziej konkurencyjne. Zmiany w systemie emerytalnym miały być dobrowolnie wdrażane przez poszczególne kraje. - „W ocenie premiera założenia kanclerz Merkel brzmią interesująco” – czytamy w dokumencie zaprezentowanym przez TVP Info.

Marsz Miliona Serc. Donald Tusk potwierdza termin przed wyborami 2023

Wiek emerytalny w górę od 2013 r.

Zamiar podniesienia wieku emerytalnego Tusk ogłosił w expose w listopadzie 2011 r. – Proponujemy zatem, aby od 2013 r., a więc praktycznie od zaraz, stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn, finalnie do 67. roku życia – tłumaczył premier i przewodniczący PO. Wyższy wiek emerytalny stał się faktem. PiS po przejęciu władzy wrócił do poprzedniego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn).

– „Polacy nawet przed Niemcami podnieśli wiek emerytalny na polecenie Angeli Merkel. Polska za czasów Tuska to było kondominium niemiecko-rosyjskie. Bez naszego sprzeciwu Niemcy dogadywali się z Rosją, mieli nas za wykonawców swoich poleceń” – tak dla TVP Info sprawę skomentował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Na tym polega dyplomacja"

A jak doniesienia dziennikarzy TVP Info komentuje opozycja? Poseł KO Jerzy Borowczak w rozmowie z „Super Expressem” tłumaczy, że od rozmów na temat pomysłów, do ich wprowadzenia droga jest daleka. - Donald Tusk powiedział w rozmowie z kanclerz Niemiec, że pomysł jest wart rozważanie, bo tak się prowadzi politykę. Na tym polega dyplomacja. Mówi się: „dobra, pomyślimy, policzymy i zobaczymy” – komentuje polityk. - Oni w PiS tego nie rozumieją. Oni nie rozumieją na czym polega polityka. A powiedział im to niedawno ich były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wytłumaczył jak powinna wyglądać polityka zagraniczna. I dodał, że rząd swoimi działaniami przybliża nas do Białorusi – przypomina Jerzy Borowczak, który jest przekonany, że przed wyborami 15 października wypłyną zapewne jeszcze inne notatki na temat polityków opozycji.

M. KOBOSKO: OPOZYCJA POTRZEBUJE PAKTU O NIEAGRESJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.