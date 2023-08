Były minister mówi, co się stanie z osobami, które nie zagłosują w referendum. Ponura wizja

Giertych musi złożyć deklarację w sprawie aborcji. Bez tego nie będzie go na listach Koalicji Obywatelskiej

Jacek Czaputowicz nie kryje się ze swoją krytyką wobec referendum. Według niego adnotacje komisji wyborczej przy nazwiskach osób, które odmówią udziału w referendum. Mogą utworzyć „listę proskrypcyjną przeciwników władzy” Jak stwierdził w tekście w „Rzeczpospolitej”, to bezczelność, na którą „nawet komuniści się nie zdecydowali".

- Ten system został tak stworzony, żeby tych, którzy nie odbiorą karty, nie chcą wziąć udziału w wyborach, jakoś napiętnować. Komisje mają odnotowywać w spisie wyborców fakt odmowy przyjęcia karty referendalnej – mówił polityk w TVN. - Jest to cofnięcie nas do czasów komunizmu, gdzie Polacy obawiali się bojkotować wybory, obawiali się konsekwencji. A poza tym jest to złamanie zasady tajności głosowania – dodał.

Według niego oczywiste jest, że jeśli ktoś odmówi przyjęcia karty z pytaniami referendalnymi, w jasny sposób da do zrozumienia, że nie popiera PiS-u.

- Jeszcze wczoraj były badania opinii publicznej. Tam 99 proc. członków PiS powiedziało, że weźmie udział w referendum, a 1 proc. jeszcze się zastanawia. Teraz ten, który odmówi przyjęcia karty, to przecież jest oczywiste, że nie głosował na PiS. I jego nazwisko zostanie oznaczone jako wróg tej władzy, więc będzie to taka lista proskrypcyjna – stwierdził Jacek Czaputowicz.

Były szef MSZ uznał, że z powodu szantażu moralnego frekwencja w referendum będzie duża. Podkreślił, że komisja wyborcza nie powinna mieć wiedzy, jak ktoś głosował i w jego opinii jest to pogwałcenie praw wyborczych.

