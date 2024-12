Tusk: Kaczyński będzie znowu coś tam mamrotał o reżimie Tuska

Generał Komornicki uderza we flagowy projekt rządu: "Tusk został oszukany przez wojskowych"

Szef rządu przekazał, że Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia ws. wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli. - Przyjęliśmy rozporządzenie, o który wcześniej wspominałem, na mocy którego, wykaz podmiotów podlegających ochronie, mówimy o firmach, które podlegają ochronie wtedy, kiedy ktoś chciałby kupić te firmy. Ta lista była już dość pokaźna. Dołożyliśmy do tej listy takie firmy jak: Cyfrowy Polsat, P4 (operator sieci Play - PAP), TVN, Polsat telewizja, T-Mobile i WB Electronics - powiedział Donald Tusk. - Wiem, że nie to wszystkim się podoba, że ktoś będzie znowu, Kaczyński będzie znowu coś tam mamrotał o reżimie Tuska, etc., ale tak naprawdę chyba nikt z nas i myślę, że także opozycja PiS-owska nie chciałaby, aby któregoś dnia media, operatorzy, kluczowe dla energetyki czy obronności firmy prywatne, znalazły się w rękach wrogów państwa polskiego - ocenił szef rządu.

Premier dodał, że udaje się do Brukseli, by rozmawiać o bezpieczeństwie Polski i wojnie hybrydowej. - Mam kolejne powody po kolejnych rozmowach z rożnymi przywódcami z tej części Europy, mam kolejne powody by sądzić, że zamiary ze strony tych, którzy te wojny hybrydowe różnego rodzaju Polsce wypowiedzieli, były poważne, na serio - ocenił szef rządu.

Przekazał, że po wylądowaniu w Brukseli spotka się z przedstawicielami grupy państw wspólnie pracujących na rzecz "urealnienia prawa azylowego i migracyjnego w Europie". W ocenie Tuska przez lata rządów PiS Polska kompletnie utraciła kontrolę, a "różni ludzi robili paskudne interesy na migrantach, na handlu wizami". - Setki tysięcy wiz wydawano tym, którzy np. udawali, że będą studiować na polskich uczelniach, w związku z tym przyjęliśmy także inny projekt ustawy, który zlikwiduje nadużycia – poinformował.

