Tusk i von der Leyen złapani za ręce. Wszystko zostało uwiecznione

Weronika Fakhriddinova
2025-08-31 19:54

Ursula von der Leyen nie kryje sympatii wobec Donalda Tuska. Podczas spotkania w Polsce przewodnicząca Komisji Europejskiej złapała premiera za obie ręce i uwieczniła ten moment na zdjęciu, które sama opublikowała w sieci. Do wymownego gestu doszło 31 sierpnia w rocznicę Porozumień Sierpniowych. Przy okazji skierowała do Tuska mocne słowa o Polsce i jej roli w Europie.

Ursula von der Leyen, Donald Tusk

i

Autor: Artur Reszko/ PAP
  • Ursula von der Leyen spotkała się z Donaldem Tuskiem w Polsce 31 sierpnia
  • Szefowa KE opublikowała zdjęcie, na którym trzyma premiera za obie ręce
  • Gest został odebrany jako dowód sympatii i serdeczności wobec Tuska
  • Von der Leyen napisała, że Polska jest największym wydatkowiczem na obronność w Europie
  • Polska ma zostać głównym beneficjentem programu SAFE
  • Spotkanie odbyło się w rocznicę Porozumień Sierpniowych

Gest, który nie przeszedł bez echa

Wpis Ursuli von der Leyen ukazał się w niedzielę, 31 sierpnia. Szefowa KE opublikowała fotografię ze spotkania z Donaldem Tuskiem, na której trzyma go za obie ręce i uśmiecha się szeroko. Ten wymowny gest, jak komentują internauci, pokazuje serdeczność i sympatię, jaką darzy polskiego premiera.

Von der Leyen do Tuska: „Polska największym wydatkowiczem na obronność”

Do zdjęcia przewodnicząca Komisji Europejskiej dodała komentarz, w którym pochwaliła Polskę za rolę lidera w wydatkach obronnych.

„Polska jest największym wydatkowiczem na obronność w Europie – a wy będziecie największym beneficjentem SAFE” – napisała.

Podkreśliła, że Bruksela proponuje pięciokrotny wzrost inwestycji w obronność i dziesięciokrotny wzrost funduszy na mobilność wojskową.

„Razem możemy zbudować Europę, która chroni” – dodała.

Symboliczne spotkanie w ważnym dniu

Fotografia opublikowana przez szefową KE nie była przypadkowa. Spotkanie z Tuskiem odbyło się w Polsce w dniu 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych, wydarzenia, które zmieniło bieg historii nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy. W tym kontekście jej słowa o Polsce jako filarze bezpieczeństwa mają szczególne znaczenie.

