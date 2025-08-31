Tusk i von der Leyen złapani za ręce. Wszystko zostało uwiecznione

- Ursula von der Leyen spotkała się z Donaldem Tuskiem w Polsce 31 sierpnia
- Szefowa KE opublikowała zdjęcie, na którym trzyma premiera za obie ręce
- Gest został odebrany jako dowód sympatii i serdeczności wobec Tuska
- Von der Leyen napisała, że Polska jest największym wydatkowiczem na obronność w Europie
- Polska ma zostać głównym beneficjentem programu SAFE
- Spotkanie odbyło się w rocznicę Porozumień Sierpniowych
Gest, który nie przeszedł bez echa
Wpis Ursuli von der Leyen ukazał się w niedzielę, 31 sierpnia. Szefowa KE opublikowała fotografię ze spotkania z Donaldem Tuskiem, na której trzyma go za obie ręce i uśmiecha się szeroko. Ten wymowny gest, jak komentują internauci, pokazuje serdeczność i sympatię, jaką darzy polskiego premiera.
Von der Leyen do Tuska: „Polska największym wydatkowiczem na obronność”
Do zdjęcia przewodnicząca Komisji Europejskiej dodała komentarz, w którym pochwaliła Polskę za rolę lidera w wydatkach obronnych.
„Polska jest największym wydatkowiczem na obronność w Europie – a wy będziecie największym beneficjentem SAFE” – napisała.
Podkreśliła, że Bruksela proponuje pięciokrotny wzrost inwestycji w obronność i dziesięciokrotny wzrost funduszy na mobilność wojskową.
„Razem możemy zbudować Europę, która chroni” – dodała.
Symboliczne spotkanie w ważnym dniu
Fotografia opublikowana przez szefową KE nie była przypadkowa. Spotkanie z Tuskiem odbyło się w Polsce w dniu 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych, wydarzenia, które zmieniło bieg historii nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy. W tym kontekście jej słowa o Polsce jako filarze bezpieczeństwa mają szczególne znaczenie.
