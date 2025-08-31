Tusk i von der Leyen złapani za ręce. Wszystko zostało uwiecznione

Ursula von der Leyen spotkała się z Donaldem Tuskiem w Polsce 31 sierpnia

Szefowa KE opublikowała zdjęcie, na którym trzyma premiera za obie ręce

Gest został odebrany jako dowód sympatii i serdeczności wobec Tuska

Von der Leyen napisała, że Polska jest największym wydatkowiczem na obronność w Europie

Polska ma zostać głównym beneficjentem programu SAFE

Spotkanie odbyło się w rocznicę Porozumień Sierpniowych

Gest, który nie przeszedł bez echa

Wpis Ursuli von der Leyen ukazał się w niedzielę, 31 sierpnia. Szefowa KE opublikowała fotografię ze spotkania z Donaldem Tuskiem, na której trzyma go za obie ręce i uśmiecha się szeroko. Ten wymowny gest, jak komentują internauci, pokazuje serdeczność i sympatię, jaką darzy polskiego premiera.

Von der Leyen do Tuska: „Polska największym wydatkowiczem na obronność”

Do zdjęcia przewodnicząca Komisji Europejskiej dodała komentarz, w którym pochwaliła Polskę za rolę lidera w wydatkach obronnych.

Dear @donaldTusk, Poland is the largest defence spender in Europe – and you will be the biggest beneficiary from SAFE.To match Poland’s readiness, we have proposed a fivefold increase in defence investments.And a ten-fold increase in funding for military mobility.Together… pic.twitter.com/m8skDgffp9— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

„Polska jest największym wydatkowiczem na obronność w Europie – a wy będziecie największym beneficjentem SAFE” – napisała.

Podkreśliła, że Bruksela proponuje pięciokrotny wzrost inwestycji w obronność i dziesięciokrotny wzrost funduszy na mobilność wojskową.

„Razem możemy zbudować Europę, która chroni” – dodała.

Symboliczne spotkanie w ważnym dniu

Fotografia opublikowana przez szefową KE nie była przypadkowa. Spotkanie z Tuskiem odbyło się w Polsce w dniu 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych, wydarzenia, które zmieniło bieg historii nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy. W tym kontekście jej słowa o Polsce jako filarze bezpieczeństwa mają szczególne znaczenie.

