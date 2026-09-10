Tusk dostał tajny raport od szefa CIA. Padły niepokojące słowa

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-09-10 20:30

Donald Tusk dostał bezpośrednio od szefa CIA raport dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Premier nie zdradził jego szczegółów, ale jego słowa mogą niepokoić. – Należy spodziewać się różnych scenariuszy – powiedział Tusk, podkreślając, że Polska i cała Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia.

Premier Donald Tusk trzyma ciemną teczkę w Sejmie. O tajnym raporcie szefa CIA przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Tusk dostał raport od szefa CIA

Donald Tusk przebywał w czwartek w Bratysławie, gdzie spotkał się z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Po spotkaniu premier mówił o bezpieczeństwie Polski i sytuacji na wschodniej flance Europy.

Wtedy ujawnił, że w ostatnich godzinach otrzymał „dość precyzyjny raport” bezpośrednio od szefa CIA Johna Ratcliffe’a. Dokument ma dotyczyć możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach.

Premier nie zdradził, co dokładnie znalazło się w raporcie.

Tak jak już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy – powiedział Donald Tusk.

Polska ma być gotowa

Szef rządu podkreślił, że przygotowana musi być nie tylko Polska, ale cała Europa.

Chodzi przede wszystkim o sytuację związaną z wojną Rosji przeciwko Ukrainie oraz bezpieczeństwem wschodniej flanki Unii Europejskiej.

Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze – zaznaczył premier.

Słowa Tuska padły w momencie zwiększonego napięcia wokół bezpieczeństwa w regionie. Premier ujawnił również, że w nocy z czwartku na piątek polskie i ukraińskie służby miały zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu dla jednego z przejść granicznych.

Tusk ostrzega przed prowokacjami

Według premiera Rosja podejmowała już prowokacyjne działania wymierzone w przejścia graniczne, m.in. w Mołdawii.

Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce – powiedział Tusk.

Premier mówił również o konieczności przygotowania się na sabotaż wewnętrzny.

W nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź, skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje – dodał.

Były oficer: „To już ataki”

Jeszcze mocniej sytuację ocenił Andrzej Derlatka, były wysoki rangą oficer Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu.

Jego zdaniem działania Rosji mogą wykraczać poza klasyczne prowokacje.

To już nie prowokacje. To już ataki – stwierdził na antenie TVN24 BiS.

Derlatka wskazywał, że potencjalnym celem mogą być polscy żołnierze, urzędnicy, obywatele, a także instalacje i inne obiekty znajdujące się na terenie Polski.

Były oficer ocenił także, że Rosja może wykorzystywać osoby działające na jej rzecz. W jego opinii zagrożenie może dotyczyć również działań prowadzonych wewnątrz Polski.

Szef CIA był niedawno w Moskwie

Nie bez znaczenia jest również to, że John Ratcliffe odbył pod koniec sierpnia wizytę w Moskwie. 25 sierpnia dyrektor CIA rozmawiał tam z szefem rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem.

Kilka dni później minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował o swojej „bardzo ważnej rozmowie” z szefem CIA. Nie ujawnił jednak, czego dotyczyło spotkanie.

Teraz wiadomo, że informacje przekazane polskiemu premierowi dotyczą możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach.

Donald Tusk nie ujawnił szczegółów raportu. Jednoznacznie dał jednak do zrozumienia, że Polska musi być przygotowana na różne warianty rozwoju sytuacji.

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