Poruszające słowa Donalda Tuska. „Każdy ma w życiu swoje Westerplatte”

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-08-31 20:21

Donald Tusk zabrał głos z wyjątkowego miejsca. Premier nagrał swoje przesłanie na Górze Gradowej w Gdańsku, skąd widać m.in. Westerplatte. W swoim wystąpieniu wrócił do dramatycznej historii miasta, wojny, ruin i narodzin Solidarności. – Każdy ma w życiu swoje Westerplatte, każdy w życiu musi przeskoczyć swój płot – mówił. Na koniec padły mocne słowa: „Nigdy się nie poddawać. Tak jak Polska”.

Premier Donald Tusk z mikrofonem na tle niebiesko-zielonego oświetlenia. O jego przesłaniu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Tomasz Waszczuk/ PAP

Poruszające słowa Donalda Tuska

Donald Tusk nagrał wyjątkowe przesłanie z Gdańska. Premier wybrał na miejsce nagrania Górę Gradową – miejsce, z którym związana jest historia miasta, ale także jego własne wspomnienia z dzieciństwa.

W tle jego opowieści pojawiły się wojna, ruiny Gdańska, Westerplatte i Solidarność.

„To jest też moje miejsce”

Premier rozpoczął swoje wystąpienie bardzo osobiście. Stanął na Górze Gradowej, skąd rozciąga się widok na Gdańsk, a przy dobrej widoczności można dostrzec także Hel i Westerplatte.

To jest też moje miejsce, tam się urodziłem i wychowałem – mówił Donald Tusk.

Wspominał szkołę i okolice, które znał od dziecka. Jak podkreślał, historia tego miejsca jest dla niego nie tylko lekcją z podręczników, ale częścią osobistej historii.

Z pięknego miasta zostały ruiny

W nagraniu premier przypomniał o 1 września 1939 roku i wybuchu II wojny światowej.

Jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi stało się tym najbardziej dramatycznym – mówił, wskazując na Gdańsk i jego tragiczną historię.

Tusk wspominał także powojenny obraz miasta. Jak mówił, jego pokolenie pamiętało jeszcze morze ruin.

Kiedy szedłem moją drogą do szkoły, to mijałem głównie ruiny – wspominał premier.

Dla Tuska historia Gdańska to jednak nie tylko opowieść o zniszczeniu. To również historia odbudowy miasta i odbudowy nadziei.

„Tutaj narodziła się Solidarność”

W swoim przesłaniu premier połączył wydarzenia II wojny światowej z późniejszą historią Gdańska.

To właśnie tutaj narodziła się Solidarność – przypomniał.

Według Tuska właśnie ta historia pokazuje, że nawet po największej tragedii możliwa jest odbudowa i zwycięstwo nad przeciwnościami.

Dlatego, jak podkreślił, lekcja września nie może być traktowana wyłącznie jako wydarzenie z przeszłości.

„Każdy ma swoje Westerplatte”

Najbardziej osobista część wystąpienia dotyczyła tego, co historia może oznaczać dla każdego człowieka.

Każdy ma w życiu swoje Westerplatte, każdy w życiu musi przeskoczyć swój płot – mówił premier.

Tusk nawiązał w ten sposób zarówno do symboliki Westerplatte, jak i do wydarzeń związanych z gdańską Solidarnością.

Jego zdaniem w życiu przychodzą momenty, w których trzeba przeciwstawić się złu i nie wolno się poddawać.

„Kiedy przychodzi czas właściwy – walczyć”

Premier zakończył nagranie mocnym przesłaniem.

Żeby się nie poddać złu, żeby nigdy nie kapitulować, kiedy przychodzi czas właściwy – walczyć, kiedy przychodzi czas lepszy – budować – mówił.

A później dodał krótkie zdanie, które stało się tytułem jego nagrania:

I nigdy się nie poddawać. Tak jak Polska.

To właśnie ta myśl jest głównym przesłaniem wystąpienia Tuska. Premier wykorzystał historię Gdańska – miasta zniszczonego przez wojnę, a później odbudowanego i będącego kolebką Solidarności – jako symbol walki, nadziei i podnoszenia się po najtrudniejszych doświadczeniach.

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DONALD TUSK
GDAŃSK
1 WRZEŚNIA