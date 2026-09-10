Marta Nawrocka o życiu w Pałacu

Objęcie przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta oznaczało dla całej rodziny ogromną zmianę. Więcej oficjalnych spotkań, uroczystości, wyjazdów i zainteresowania ze strony opinii publicznej stało się częścią ich codzienności.

Marta Nawrocka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim przekonywała jednak, że w życiu rodzinnym starają się nie rezygnować ze zwyczajnych rzeczy.

– Czuję się szczęśliwa w Pałacu. Myślę, że moje życie codziennie się nie zmieniło jakoś strasznie, oprócz tego, że jestem bardziej rozpoznawalną osobą – mówiła pierwsza dama.

Jak podkreśliła, rodzina nadal musi normalnie funkcjonować. Są zakupy, wyjścia z dziećmi, kino czy zabawa na placu zabaw.

„Mamy małe dzieci”

Marta Nawrocka jest mamą trojga dzieci. To właśnie one sprawiają, że rodzina nie może całkowicie odciąć się od zwykłego, codziennego życia.

– Mamy małe dzieci. One też wymuszają na nas, by żyć tak jak żyliśmy. Chodzić do sklepu, chodzić na zakupy, iść na plac zabaw, iść do kina – opowiadała.

Dla rodziców szczególnie ważne jest, aby dzieci nie odczuły nadmiernie skutków tego, że ich tata został głową państwa.

Najważniejsza jest mała Kasia

Najmłodsza córka pary prezydenckiej dorasta w wyjątkowej sytuacji. Jej rodzina jest dziś znacznie bardziej rozpoznawalna, a każde publiczne pojawienie się może wzbudzać zainteresowanie.

Marta Nawrocka podkreśla jednak, że Kasia potrzebuje przede wszystkim tego, czego potrzebują inne dzieci w jej wieku.

– Kasia jest w takim wieku, że ona potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i bawić się na placu zabaw – powiedziała pierwsza dama.

To dlatego Nawroccy starają się zapewnić córce jak najwięcej normalności. Zwykłe wyjście na zakupy czy zabawa z innymi dziećmi mają dla niej ogromne znaczenie.

Pierwsza dama nadal robi zakupy

Bogdan Rymanowski zapytał Martę Nawrocką, czy w nowej sytuacji może jeszcze spokojnie robić zakupy.

– Pewnie, że tak. Robimy to z Kasią bardzo często – odpowiedziała.

Pierwsza dama przekonuje więc, że mimo ochrony, oficjalnych obowiązków i większego zainteresowania mediów rodzina nie zamierza zamykać się w Pałacu.

Dla Marty Nawrockiej najważniejsze jest, aby dzieci mogły dorastać możliwie normalnie. A mała Kasia, jak mówi jej mama, potrzebuje przede wszystkim rówieśników, zabawy i zwyczajnego dzieciństwa.

Alfabet millera - P jak pierwsza dama

💥Pierwszy wywiad PIERWSZEJ DAMY na kanale YouTube - MARTA NAWROCKA będzie gościem Rymanowski Live - serdecznie Państwa zapraszam jutro o 19:00👇 pic.twitter.com/FNavGyshdN— Bogdan Rymanowski (@BogRymanowski) September 9, 2026