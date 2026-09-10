Tak wygląda życie rodziny prezydenckiej za zamkniętymi drzwiami. Marta Nawrocka o córce

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-09-10 19:33

Marta Nawrocka opowiedziała o tym, jak wygląda codzienność rodziny prezydenckiej. Choć życie po objęciu przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta mocno się zmieniło, pierwsza dama przekonuje, że w domu starają się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która – jak podkreśla jej mama – potrzebuje przede wszystkim kontaktu z innymi dziećmi i zwyczajnej zabawy.

Uśmiechnięta Marta Nawrocka w jasnym garniturze wchodzi po schodach samolotu. O życiu rodziny przeczytasz na SE Polityka.
Autor: KPRP/Alicja Stefaniuk/ Materiały prasowe KPRP

Marta Nawrocka o życiu w Pałacu

Objęcie przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta oznaczało dla całej rodziny ogromną zmianę. Więcej oficjalnych spotkań, uroczystości, wyjazdów i zainteresowania ze strony opinii publicznej stało się częścią ich codzienności.

Marta Nawrocka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim przekonywała jednak, że w życiu rodzinnym starają się nie rezygnować ze zwyczajnych rzeczy.

Czuję się szczęśliwa w Pałacu. Myślę, że moje życie codziennie się nie zmieniło jakoś strasznie, oprócz tego, że jestem bardziej rozpoznawalną osobą – mówiła pierwsza dama.

Jak podkreśliła, rodzina nadal musi normalnie funkcjonować. Są zakupy, wyjścia z dziećmi, kino czy zabawa na placu zabaw.

„Mamy małe dzieci”

Marta Nawrocka jest mamą trojga dzieci. To właśnie one sprawiają, że rodzina nie może całkowicie odciąć się od zwykłego, codziennego życia.

Mamy małe dzieci. One też wymuszają na nas, by żyć tak jak żyliśmy. Chodzić do sklepu, chodzić na zakupy, iść na plac zabaw, iść do kina – opowiadała.

Dla rodziców szczególnie ważne jest, aby dzieci nie odczuły nadmiernie skutków tego, że ich tata został głową państwa.

Najważniejsza jest mała Kasia

Najmłodsza córka pary prezydenckiej dorasta w wyjątkowej sytuacji. Jej rodzina jest dziś znacznie bardziej rozpoznawalna, a każde publiczne pojawienie się może wzbudzać zainteresowanie.

Marta Nawrocka podkreśla jednak, że Kasia potrzebuje przede wszystkim tego, czego potrzebują inne dzieci w jej wieku.

Kasia jest w takim wieku, że ona potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i bawić się na placu zabaw – powiedziała pierwsza dama.

To dlatego Nawroccy starają się zapewnić córce jak najwięcej normalności. Zwykłe wyjście na zakupy czy zabawa z innymi dziećmi mają dla niej ogromne znaczenie.

Pierwsza dama nadal robi zakupy

Bogdan Rymanowski zapytał Martę Nawrocką, czy w nowej sytuacji może jeszcze spokojnie robić zakupy.

Pewnie, że tak. Robimy to z Kasią bardzo często – odpowiedziała.

Pierwsza dama przekonuje więc, że mimo ochrony, oficjalnych obowiązków i większego zainteresowania mediów rodzina nie zamierza zamykać się w Pałacu.

Dla Marty Nawrockiej najważniejsze jest, aby dzieci mogły dorastać możliwie normalnie. A mała Kasia, jak mówi jej mama, potrzebuje przede wszystkim rówieśników, zabawy i zwyczajnego dzieciństwa. 

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RODZINA
PIERWSZA DAMA
MARTA NAWROCKA