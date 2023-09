Tusk do Kaczyńskiego: To może chociaż aferunia, Jareczku?

Jarosław Kaczyński o aferze wizowej

– "Nie ma afery, to nawet nie jest aferka. To jest po prostu głupi i rzeczywiście przestępczy pomysł jakichś ludzi, z których ogromna większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy – mówił w sobotę 16 września w Toruniu szef PiS. – Nasze służby jeszcze w zeszłym roku uchwyciły jakąś nitkę do tego, co mogłoby wskazywać na przestępstwo i poszły do kłębka. Już w tym roku, w marcu nastąpiły pierwsze aresztowania, później kolejne. Krótko mówiąc, państwo działa tak jak trzeba, a cały wymiar sprawy to jest dokładnie sto kilkadziesiąt wiz. Sto kilkadziesiąt, a nie setki tysięcy – mówił Kaczyński.

Riposta Tuska

Wypowiedź wicepremiera Kaczyńskiego skomentował lider PO na Twitterze . "Handel wizami na stoiskach w Afryce, przerzut tysięcy migrantów, aresztowania urzędników, kompromitujące taśmy, minister w ukryciu, próba samobójstwa jego zastępcy, US i UE w szoku. 'To nie jest afera, to nawet nie jest aferka'. To może chociaż aferunia, Jareczku?" – pyta Donald Tusk.

