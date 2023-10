Tusk do Kaczyńskiego: „Może masz odwagę chociaż do swojej telewizji”

Kaczyński nie daje się namówić na debatę Tuskowi

Donald Tusk już nie pierwszy raz zaprasza Jarosława Kaczyńskiego do debaty. Tusk za pośrednictwem portalu X, zwrócił się na nagraniu do Kaczyńskiego. - Drogi Jarosławie, nie ma się co bać. Ze mną będzie po polsku. Godzinka debaty i po bólu - powiedział. - Z Weberem chętnie - odparł prezes PiS.

We wrześniu lider opozycji ponowił zaproszenie, - Kaczyński ucieka przede mną od lat i nie chce ze mną debatować. To nie jest dla mnie przyjemność debata z panem Kaczyńskim, tylko to jest jedyna możliwość, żeby wszyscy Polacy zobaczyli, gdzie jest naprawdę spór, o co tak naprawdę chodzi, jakie są fakty - powiedział. - Jeśli się boicie, jeśli chcecie coś ukryć, to my to i tak będziemy głośno mówili - dodał.

Zaproszenie Donalda Tuska skomentował Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. - Ja w ogóle nie widzę powodu, żeby z nim o czymkolwiek rozmawiać. Zresztą całe jego seanse nienawiści, które są, te kłamstwa, manipulacji, insynuacji - mówił.

Tymczasem jak pokazuje najnowszy sondaż IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej", zdecydowana większość Polaków (również wyborców PiS) chce, aby do takowej doszło.

Jak się okazuje, na taki pojedynek liczy 74,5 proc. ankietowanych (57,3 proc. - "zdecydowanie tak", 17,2 proc. - "raczej tak"). 23,6 proc. osób uważa, że taka debata jest niepotrzebna (12,9 proc. - "raczej nie", 10,7 proc. - "zdecydowanie nie"). Zdania na ten temat nie ma 1,9 proc. uczestników sondażu. Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej i RMF FM przeprowadzono 22-23 września br. na 1000-osobowej grupie respondentów.

Kiedy debata i na jakich zasadach?

W czasie godziny do rozpoczęcia "Wiadomości" każdy komitet ma mieć w sumie siedem minut do wykorzystania w debacie, gdzie będzie sześć pytań, a dodatkowo każdy z polityków będzie miał do dyspozycji 60 sekund na tzw. swobodną wypowiedź. Nie przewidziano pytań zadawanych przez samych uczestników ani pytań internautów. Prowadzącymi będzie Michał Rachoń oraz Anna Bogusiewicz-Grochowska.

Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego, TVP ma obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych. - Z treści zaproszenia wynika, że debata odbędzie się bez udziału publiczności w studiu. Jej szczegóły mają zostać uzgodnione między przedstawicielami komitetów na specjalnym spotkaniu - podawał Onet.

Dyskusja w TVP ma się odbyć już w najbliższy poniedziałek, 9 października o godzinie 18.30 . Weźmie w niej udział sześć osób: przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji oraz Bezpartyjnych Samorządowców. Ugrupowania same zdecydują, kto konkretnie weźmie udział w dyskusji.

