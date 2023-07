Trzecia Droga się rozpada? Hołownia wszystko wyjaśnia

Kolejny wielki powrót do Konfederacji! Tym razem to Dobromir Sośnierz

Rozpad Trzeciej Drogi? Szymon Hołownia zaprzecza

Jak podało RMF FM, Rada Naczelna PSL może w tym tygodniu podjąć decyzję o samodzielnym starcie w wyborach. To oznaczałoby rozpad koalicji Trzecia Droga. Szymon Hołownia jako lider Polski 2050 na konferencji prasowej stanowczo stwierdził, że koalicja wystartuje wspólnie w wyborach.

- Chcę dzisiaj jasno i wyraźnie powiedzieć i chcę, żeby to wybrzmiało: do tych wyborów idziemy trzecią drogą, razem z naszym koalicjantem, PSL i gotowi jesteśmy do tego, żeby w pełni wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań, które wspólnie podjęliśmy, podpisując umowę koalicyjną. To oznacza że do wyborów idziemy jako koalicyjny komitet wyborczy z progiem 8 proc. - powiedział Hołownia.

Listy wyborcze Trzeciej Drogi gotowe. Szymon Hołownia mówi, kto nie wystartuje w wyborach

Hołownia zapowiedział na konferencji prasowej również, że na listach Trzeciej Drogi nie pojawią się osoby, które mają powiązania z obecną władzą. Stwierdził także, że miejsc na listach nie dostaną osoby, które zagłosowały przeciwko ustawie "Lex Kamilek", co było przytykiem do Konfederacji i Wolnościowców. Jak stwierdził, listy wyborcze są gotowe.

- Jesteśmy gotowi do tego, żeby zaproponować wam dzisiaj, Polkom i Polakom wreszcie świeży oddech po tylu latach oglądania w polityce cały czas tych samych twarzy - zapowiedział Hołownia.

Jakie są szanse Trzeciej Drogi? Sondaże wskazują na miejsca w Sejmie

Jak wynika z niedzielnego Sondażu wyborczego IBRiS opublikowanego w "Rzeczpospolitej" Trzecia Droga byłaby czwartą siłą w polskim parlamencie z 10,8 proc. głosów. Tym samym przekroczyłaby próg wyborczy, który dla koalicji wynosi 8 proc. (dla partii startujących samodzielnie 5 proc.). Znaleźliby się przed Lewicą i Partią Razem (10,7 proc.), ale za Konfederacją (12,2 proc.), Koalicją Obywatelską (26,6 proc.) i Zjednoczoną Prawicą (33,4 proc.).

