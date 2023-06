Władysław Kosiniak-Kamysz porzuci Szymona Hołownię? Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Władysław Kosiniak-Kamysz jasno odniósł się do plotek o rozpadzie koalicji PSL i Polski 2050. - Doniesienia o zmianie koncepcji wspólnego startu PSL i Polski 2050 jako "Trzeciej Drogi" to bajki; proszę nie ulegać plotkom - powiedział PAP prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wtórował mu Michał Kobosko. - Nie rozważamy innego startu niż w formule koalicji - podkreślił wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. Na dodatek członkowie formacji Szymona Hołowni wykluczają możliwość powrotu do planu "jednej listy". Nie do zaakceptowania jest dla nich także wariant, by Polska 2050 weszła na listy PSL-u, lub odwrotnie - PSL na listy Polski 2050. Nie jest brany pod uwagę także wariant powrotu do oddzielnego startu obu ugrupowań. - Nie rozważamy innego startu niż w formule koalicji. Liczymy na wynik na poziomie od 15 proc. wzwyż" - podkreślił Michał Kobosko. - Właściwa kampania wyborcza dopiero przed nami - zauważył.

