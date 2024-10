Trzeba czekać pół roku do ortopedy. Nie mamy dobrych wieści. Kolejki się wydłużą

Długi kolejki w całym kraju

Sprawdziliśmy - mieszkaniec Gdańska na kolonoskopię musi zaczekać aż do lutego 2025 r., a mieszkaniec Zakopanego do poradni chorób płuc dostanie się dopiero w kwietniu - tak wskazuje wyszukiwarka internetowa NFZ. Długie terminy potwierdza Fundacja onkologiczna Alivia, która je monitoruje. – Średni czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym za ostatnie 30 dni wynosi w trybie normalnym 92 dni, a w trybie pilnym 68 dni – wymienia Joanna Frątczak-Kazana, wicedyrektorka Alivii.

Pacjenci potwierdzają nam te skandaliczne statystyki. - Niektórzy umierają w kolejkach. Ja na wizytę do ortopedy będę czekał pół roku – mówi nam Zygmunt Mikołajczyk (84 l.) z Siedlec.

Cieszyński drwi z Leszczyńskiej

Terminy badań i zabiegów jeszcze się wydłużą, bo szpitale powiatowe nie dostały na czas z NFZ pieniędzy za tzw. nadwykonania. Skutek? Odwołują zabiegi i zamykają oddziały. O ten problem została zapytana minister zdrowia Izabela Leszczyna (62 l.) w TOK FM. - Rok 2023 to był taki rok, kiedy PiS wiedział, że jest rokiem wyborczym, więc płacił szpitalom za wszystko i trochę się przyzwyczaiły do tego, że pieniądz jest – mówiła Leszczyna. Tłumaczenie to rozbawiło byłego wiceministra zdrowia w rządzie PiS. - Pretensje o to, że za naszych rządów... płacono szpitalom. Jaka jest recepta na upadek tego rządu? Więcej Izabeli Leszczyny – napisał Janusz Cieszyński (36 l.) w serwisie X.

Anna Maria Żukowska ostrzega: Wyborcy mogą wystawić nam rachunek w wyborach prezydenckich

Brak pieniędzy, brak świadczeń

Minister zdrowia za całą sytuację obwinia poprzedników z PiS. - Jeśli plan finansowy NFZ-u zakładał, że przeznaczymy na świadczenia określoną kwotę pieniędzy i ja do tych pieniędzy już musiałam dołożyć - my, rząd, wszyscy podatnicy 21 miliardów - to znaczy, że PiS nie zabezpieczył systemu ochrony zdrowia na rok 2024 - mówiła Leszczyna. Obiecała też, że wypłaty za nielimity za II i III kwartał zostaną zapłacone. Czy to zapobiegnie wydłużeniu terminów dla pacjentów? Nie wiadomo.

Zygmunt Mikołajczyk (84 l.) z Siedlec: - To straszne, co dzieje się z terminami do lekarzy specjalistów. Niektórzy umierają w kolejkach, bo są bardzo chorzy i nic z tym nie mogą zrobić. Ja na swoją wizytę do ortopedy będę czekał pół roku. Kolejka na moja wizytę dojdzie dopiero w ostatnich dniach marca przyszłego roku.

Sawicka Zofia (67 l.) z Siedlec: - Chociaż skierowanie mam na cito i tak muszę czekać do kardiologa ponad trzy miesiące. W moim przypadku to bardzo długo, bo czas działa na moja niekorzyść, nie chcę umrzeć w kolejce... Nie stać mnie na wizyty prywatne i dlatego jestem zmuszona czekać aż do końca grudnia. Dobrze będzie jak doczekam, bo wiele ludzi nie ma tyle szczęścia.

Dariusz Bartosik (55 l.), niewidomy z Żaboklik (mazowieckie): - Dostanę się do neurologa w siedleckiej przychodni dopiero za siedem miesięcy. Szlag mnie trafia jak zapisując się do specjalisty słyszę w słuchawce, że czas oczekiwania wyniesie ponad pół roku. Walczę z poważnym schorzeniem neurologicznym i wymagam lepszego leczenia, częstszych wizyt jak dwa razy w roku. Prywatnie nie pójdę, bo nie stać mnie gdyż mam niewielką rentę inwalidzką, która czasem nie wystarcza mi do końca miesiąca.

