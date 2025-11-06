PSL nie pozwoli zamknąć Ziobry? Zaskakujące ustalenia

Sejm zdecyduje o losie Zbigniewa Ziobry, który może zostać aresztowany.

Prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie, ale część posłów, w tym z PSL, ma wątpliwości.

Czy Sejm zgodzi się na aresztowanie Ziobry, czy historia się powtórzy?

Głosowanie nad Zbigniewem Ziobrą

- To jest 27 głosowań. Każdy zarzut będzie głosowany osobno. W sprawie aresztu Sejm podejmie decyzję oddzielnie - zapowiada marszałek Szymon Hołownia (49 l.).

Co zrobi PSL? Marek Sawicki komentuje

Zanim od tego dojdzie, już w czwartkowe (7 listopada) popołudnie, odbędzie się posiedzenie komisji regulaminowej w tej sprawie. Uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze wydaje się przesądzone, co innego zgoda na areszt. Tu szeregi rządzącej koalicji mogą wcale nie okazać się monolitem. Marek Sawicki w podobnej sytuacji nie zgodził się już na zamknięcie Marcina Romanowskiego.

– Wtedy byłem bardzo mocno obijany przez środowiska rządzącej koalicji. Okazało się potem, że nawet nie potrafili go skutecznie aresztować. Boję się, żeby nie było powtórki ze Zbigniewem Ziobro – mówi Sawicki. Z naszych informacji wynika, że jeszcze dwóch ludowców może sprzeciwić się wnioskowi prokuratury.

Przypomnijmy, że wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie trafił za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.