PSL nie pozwoli zamknąć Ziobry? Zaskakujące ustalenia

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-11-06 7:39

Posłowie zdecydują o przyszłości Zbigniewa Ziobry (55 l.). Z naszych informacji wynika, że nawet trzech polityków PSL może opowiedzieć się za odrzuceniem wniosku prokuratury w sprawie aresztowania wiceprezesa PiS. Marek Sawicki (67 l.) jeszcze nie wie co zrobi. - Przecież prokuratura nie potrafiła skutecznie aresztować Marcina Romanowskiego. Boję się, żeby nie było powtórki – mówi ludowiec.

Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

Autor: PAP/Marcin Obara/ PAP
  • Sejm zdecyduje o losie Zbigniewa Ziobry, który może zostać aresztowany.
  • Prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie, ale część posłów, w tym z PSL, ma wątpliwości.
  • Czy Sejm zgodzi się na aresztowanie Ziobry, czy historia się powtórzy?

Głosowanie nad Zbigniewem Ziobrą

- To jest 27 głosowań. Każdy zarzut będzie głosowany osobno. W sprawie aresztu Sejm podejmie decyzję oddzielnie  - zapowiada marszałek Szymon Hołownia (49 l.).

Co zrobi PSL? Marek Sawicki komentuje

Zanim od tego dojdzie, już w czwartkowe (7 listopada) popołudnie, odbędzie się posiedzenie komisji regulaminowej w tej sprawie. Uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze wydaje się przesądzone, co innego zgoda na areszt. Tu szeregi rządzącej koalicji mogą wcale nie okazać się monolitem. Marek Sawicki w podobnej sytuacji nie zgodził się już na zamknięcie Marcina Romanowskiego.

Wtedy byłem bardzo mocno obijany przez środowiska rządzącej koalicji. Okazało się potem, że nawet nie potrafili go skutecznie aresztować. Boję się, żeby nie było powtórki ze Zbigniewem Ziobro – mówi Sawicki. Z naszych informacji wynika, że jeszcze dwóch ludowców może sprzeciwić się wnioskowi prokuratury.

Przypomnijmy, że wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie trafił za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

