Trybunał Konstytucyjny przez Annę Korwin-Piotrowską zaprosił prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji na rozmowy. Celem spotkania jest wypracowanie zasad przywrócenia swobodnego dostępu (wstępu i wjazdu) do siedziby TK, który jest utrudniony od tygodni z powodu trwających protestów. Trybunał Konstytucyjny uważa, że obecne ograniczenie dostępu narusza konstytucyjny i europejski standard prawa do sądu.

Anna Korwin-Piotrowska zaprosiła Rafała Trzaskowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Rozmowy mają dotyczyć utrudnień, jakie od tygodni panują w okolicach gmachu.

Chcą przywrócić swobodny dostęp do gmachu

Celem spotkania ma być wypracowanie zasad i form przywrócenia możliwości swobodnego wstępu oraz wjazdu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie dotarcie na miejsce od strony alei J. Ch. Szucha jest utrudnione.

W poniedziałkowym komunikacie Trybunału Konstytucyjnego wskazano, że ograniczenie możliwości swobodnego korzystania z kontaktu z instytucją przez uczestników postępowań stanowi naruszenie konstytucyjnego i europejskiego standardu prawa do sądu.

Naruszone prawo do sądu

Według komunikatu utrudnienia, z jakimi mierzą się uczestnicy postępowań, uderzają w podstawowe gwarancje prawne. „Ograniczenie możliwości swobodnego korzystania z kontaktu z Trybunałem przez uczestników postępowań stanowi zatem naruszenie konstytucyjnego i europejskiego standardu prawa do sądu, wynikającego z przywołanych przepisów” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Problemy z dostaniem się do gmachu przy al. Szucha nie są nowe. Dostęp do budynku jest utrudniony już od kilku tygodni, co ma bezpośredni związek z trwającymi w tym miejscu protestami.

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