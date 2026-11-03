Sędzia Korwin-Piotrowska chciała pogonić demonstrantów spod TK. Zdecydowana odpowiedź policji!

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska zażądała od policji usunięcia protestujących blokujących dostęp do gmachu TK, argumentując, że naruszają oni Prawo o zgromadzeniach i utrudniają pracę Trybunału.

blokujących dostęp do gmachu TK, argumentując, że naruszają oni Prawo o zgromadzeniach i utrudniają pracę Trybunału. Policja stanowczo odmówiła podjęcia działań siłowych , podkreślając, że zgromadzenie jest legalne, a jej rolą jest zabezpieczanie porządku publicznego, a nie usuwanie demonstrantów.

, podkreślając, że zgromadzenie jest legalne, a jej rolą jest zabezpieczanie porządku publicznego, a nie usuwanie demonstrantów. Interwencja sędzi zbiega się z zaplanowanym Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK, które ma przyjąć budżet i jest zagrożone brakiem kworum z powodu wewnętrznych sporów dotyczących obsady Trybunału.

Wokół gmachu Trybunału Konstytucyjnego znów wrze. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska postanowiła interweniować u samych szczytów policyjnej hierarchii.

Sędzia domagała się od mundurowych podjęcia „działań niezbędnych dla udrożnienia dostępu do furty wejściowej oraz bramy wjazdowej od strony Al. Szucha”. W piśmie argumentowała, że pracownicy i urzędnicy Trybunału nie mają zapewnionego swobodnego i bezpiecznego dostępu do miejsca pracy. Według niej obecność demonstrantów, ich namiotów oraz prowizorycznej sceny sprawia, że dojazd do gmachu jest niemożliwy. Korwin-Piotrowska wprost zarzuciła protestującym naruszanie Prawa o zgromadzeniach.

Policja mówi „nie”

Mimo stanowczego tonu pisma, policja nie zamierza spełniać życzeń sędzi. Podinsp. Monika Matyjewicz z Zespołu Prasowego KGP w rozmowie z Interią przekazała, że żadnych siłowych działań w celu „usuwania” ludzi nie będzie.

- Policja nie będzie wykonywała żadnych takich działań, bo my jesteśmy od zabezpieczania porządku publicznego w miejscach zgromadzeń - zadeklarowała policjantka.

Podkreśliła przy tym, że manifestacja przed TK odbywa się zgodnie z prawem. Organizatorzy dopełnili formalności w warszawskim ratuszu, a policja pojawia się tam wyłącznie po to, by pilnować spokoju i reagować na ewentualne wykroczenia.

Mundurowi zaznaczyli, że wszelkie kwestie techniczne powinny być uzgadniane między organizatorem a miastem.

Walka o budżet i plotki o ewakuacji

Pośpiech sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej nie są przypadkowe. Na wtorek 3 listopada, na godzinę 15:30, zwołała ona Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Tematem jest kluczowa sprawa: przyjęcie planu budżetu Trybunału na kolejny rok. Nad spotkaniem wisi jednak widmo braku kworum. Aby uchwały były ważne, w zgromadzeniu musi wziąć udział co najmniej 10 sędziów, a spór o to, kto obecnie legalnie zasiada w Trybunale, wciąż paraliżuje jego prace.

Gorącą atmosferę w okolicy al. Szucha podgrzały we wtorek rano doniesienia o rzekomej ewakuacji w pobliskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Premiera. Urzędnicy mieli być masowo wysyłani na pracę zdalną. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór w rozmowie z Interią szybko jednak uciął te spekulacje, nazywając je „bzdurą totalną”.

Resort potwierdził jedynie, że ze względu na utrudnienia w ruchu i spodziewane blokady, część pracowników faktycznie wykonuje dziś obowiązki z domów, ale gmach pracuje normalnie.

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