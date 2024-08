Trzaskowski wystartuje na prezydenta? "Jest świetnym kandydatem"

Już za kilka miesięcy Polacy pójdą do urn i wybiorą prezydenta. Na ten moment oczywiście jeszcze nie wiadomo, kto będzie kandydował, choć znamy już jedno nazwisko polityka, który powalczy o Pałac Prezydencki. Chodzi o Sławomira Mentzena. Wydaje się niemal pewne, że Koalicja Obywatelska wystawi Rafała Trzaskowskiego, który już w 2020 roku starał się o prezydenturę. Przegrał wówczas w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Teraz głos w sprawie startu prezydenta Warszawy zabrała Barbara Nowacka. – Ja absolutnie będę wspierać kandydaturę Rafała Trzaskowskiego uważam, że jest świetnym kandydatem, pomagałam mu w kampanii w 2020 roku. Jest świetnym kandydatem Donald Tusk jest naprawdę wyjątkową postacią na naszej scenie politycznej. Każdy, kto widzi Polską politykę wie, że to premier Donald Tusk jest spoiwem koalicji 15 października i jest właśnie w tym miejscu, w którym i on chce być i w którym my go chcemy widzieć - powiedziała we wtorkowy wieczór, 20 sierpnia minister edukacji narodowej.

Wciąż nie wiadomo, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość. Mówi się o Mateuszu Morawieckim, Beacie Szydło, a także o Zbigniewie Boguckim. Nazwisko polityka wskazanego przez Jarosława Kaczyńskiego powinniśmy poznać jesienią.

