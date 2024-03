i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

zaskakujące nazwiska

Trzaskowski wygra w Warszawie i odejdzie na wybory prezydenckie? Padło, kto może go zastąpić!

Rafał Trzaskowski jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w przyszłotygodniowych wyborach samorządowych, gdzie będzie ubiegać się o reelekcję na stanowisku prezydenta Warszawy. Nie jest jednak tajemnicą, że już w przyszłym roku może on chcieć ponownie kandydować na stanowisko prezydenta Polski (w 2020 roku minimalnie przegrał on z Andrzejem Dudą). Piątkowa "Rzeczpospolita" donosi, kto w przypadku takiej ewentualności mógłby go zastąpić w stołecznym ratuszu. Przytoczone nazwiska są bardzo nieoczywiste!