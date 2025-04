Trzaskowski w Fox Business: Apel do Trumpa o twardy kurs wobec Putina

Rafał Trzaskowski nie gryzie się w język! W wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox Business prezydent Warszawy zaapelował do Donalda Trumpa o zdecydowaną postawę wobec Rosji. "Musimy rozmawiać z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi i spróbować przekonać ich, że cokolwiek się stanie - a wiem, że prezydent Trump chce pokoju - to nie możemy pozwolić Putinowi przedstawiać zakończenia tego konfliktu jako swojego zwycięstwa" - podkreślił Trzaskowski.

Polityk ostrzegł, że ustępstwa wobec Kremla zachęcą innych wrogów Zachodu do agresywnych działań. "Bo wtedy każdy kraj na świecie, który źle życzy Stanom Zjednoczonym lub Europie, wykorzysta to i spróbuje zinterpretować to jako naszą słabość. Dlatego musimy pozostać silni, ponieważ źli ludzie rozumieją tylko język siły - i to jest język, który, oczywiście, amerykański prezydent demonstruje" - dodał.

Wzrost wydatków na obronność: Trzaskowski chce przekonać Europę

Rafał Trzaskowski nie ogranicza się jedynie do apeli pod adresem Waszyngtonu. Prezydent Warszawy zapowiedział, że jako prezydent Polski będzie zabiegał o zwiększenie wydatków na obronność w całej Europie. "Gdybym został wybrany na prezydenta, postawiłbym sobie za cel przekonanie krajów takich jak Hiszpania, Włochy czy Holandia, aby wydawały co najmniej 3 proc. swojego PKB na obronność" - zadeklarował w rozmowie z Fox Business.

Trzaskowski podkreślił, że wzmocnienie europejskich zdolności obronnych w ramach NATO jest kluczowe dla odstraszania Rosji i innych potencjalnych agresorów. "Musimy wzmocnić nasze europejskie zdolności w ramach NATO, aby skutecznie odstraszać Rosję i innych, którzy chcą nam grozić" - dodał. Jego zdaniem, Polska, która już teraz przeznacza znaczne środki na obronność, powinna być przykładem dla innych państw.

Polska wzorem bezpieczeństwa: Granica wschodnia pod kontrolą

Rafał Trzaskowski podkreślił, że Polska skutecznie zabezpieczyła swoją wschodnią granicę przed próbami destabilizacji kraju przez migrantów sprowadzanych przez Rosję i Białoruś. "Polska skutecznie zabezpieczyła wschodnią granicę przed próbami destabilizacji kraju przez migrantów sprowadzanych przez Rosję i Białoruś" - powiedział Trzaskowski w wywiadzie dla Fox Business.

Zdaniem polityka, doświadczenie Polski w ochronie granic może być cenną lekcją dla innych państw europejskich. "Myślę, że powinniśmy po prostu usiąść przy stole i starać się mieć jak najlepsze relacje, jeśli chodzi o handel, ponieważ jesteśmy kluczowymi partnerami. Polska, na przykład, kupuje dużo amerykańskiego sprzętu w sektorze obronnym i przyjmuje amerykańskie inwestycje, nie tylko z tego sektora" - mówił polityk.

Handel i partnerstwo: Trzaskowski o relacjach polsko-amerykańskich

Rafał Trzaskowski widzi przyszłość relacji polsko-amerykańskich w jasnych barwach. Kandydat na prezydenta RP wyraził przekonanie, że Polska i Stany Zjednoczone powinny dążyć do zacieśniania współpracy gospodarczej. Odnosząc się do nakładanych przez Donalda Trumpa ceł, Trzaskowski wyraził pogląd, że interpretuje je jako wstępną propozycję w negocjacjach.

Prezydent Warszawy poparł również amerykański postulat zwiększenia zakupów amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG), by uniezależnić się od Rosji. "Myślę, że powinniśmy po prostu usiąść przy stole i starać się mieć jak najlepsze relacje, jeśli chodzi o handel, ponieważ jesteśmy kluczowymi partnerami. Polska, na przykład, kupuje dużo amerykańskiego sprzętu w sektorze obronnym i przyjmuje amerykańskie inwestycje, nie tylko z tego sektora" - mówił polityk. "Więc jest wiele synergii, które możemy osiągnąć, i to właśnie powinniśmy zrobić" - podsumował Trzaskowski.

Źródło: PAP

HOŁOWNIA VS MENTZEN, TRZASKOWSKI MILCZY, ZARZUTY DLA ANDRZEJA DUDY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.