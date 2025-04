Szydło ostro: Trzaskowski chce rządzić, a nawet nie potrafi sprostać debatom

Radio Plus: - Donalda Tuska, tak mówił podczas otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei: „Kończy się era naiwnej globalizacji. To musi oznaczać czas obudowy narodowej gospodarki, repolonizację gospodarki, rynku i kapitału”. Premier mówił też , że egzekwowane będą ze wszystkimi konsekwencjami działania na rzecz preferowania polskich firm. Przyklaskuje pani premierowi?

Beata Szydło: - Gdyby to powiedział kto inny a nie Donald Tusk, to pewnie bym w to uwierzyła. Oczywiście, to piękne słowa i szczytne idee. Przypomnę, że rząd PiS zarówno wtedy, kiedy ja byłam premierem i kiedy był nim Mateusz Morawiecki, realizował dokładnie taką politykę gospodarczą. Natomiast Donald Tusk do tej pory nie udowodnił czynami, że jest do takiej polityki przywiązany. Na razie to tylko słowa.

- Ale od czegoś trzeba zacząć. Z reguły słowa jednak idą przed czynami.

- Owszem, ale u Donalda Tuska na słowach zwykle się kończy. Tym bardziej, że trwa kampania wyborcza i Tusk zdaje sobie sprawę, że trzeba do przestrzeni publicznej wysyłać komunikaty w słowach dla Polaków akceptowalnych. A Polacy oczekują takiej polityki gospodarczej. Jednocześnie rząd Donalda Tuska rezygnuje m.in. z ambitnego planu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Są opóźnienia w budowie i zaniechanie w budowie polskiej energetyki atomowej. To są zaledwie dwa przykłady, ale chyba dobrze pokazują, w jakim kierunku tak naprawdę zmierza rząd Tuska.

- Ale teraz premier mówi też, że sprawa atomu przyspieszy. Może więc dobrze by było, żeby opozycja przychylnym okiem spojrzała na to, co robi premier. Pomożecie mu w repolonizacji gospodarki?

- Zawsze będę wspierać wszelkie plany, które mają na celu rozwój polskiej gospodarki o polskie firmy.

- I kija w szprychy ze strony PiS nie będzie?

- Samo hasło i projekt repolonizacji polskiej gospodarki zostały zawarte w naszym programie, kiedy jeszcze byliśmy z opozycji przed 2015 r. A dlaczego te projekty powstawały? Dlatego, że wówczas rząd kierowany przez Donalda Tuska odchodził od wspierania polskiej gospodarki. Natomiast, jeżeli te słowa są początkiem działań, rzeczywiście to jest szczere i obecny rząd obecny będzie realizował taką politykę, to mogę tylko powiedzieć, że to wspierać. Tylko zaznaczę jeszcze raz, że ja nie ufam Donaldowi Tuskowi i nie wierzę w jego zapewnienia. On w kampanii wyborczej jest w stanie powiedzieć wszystko. Tym bardziej, że kandydat jest coraz słabszy i Tusk próbuje wchodzić w tematy podnoszone przez innych kandydatów. Robi to m.in. Karol Nawrocki.

- A nie jest tak, że PiS chciałoby, że kampania waszego kandydata szła tak jak nie idzie, według was, Rafałow Trzaskowskiemu? Przecież ma ok. 10 pkt proc. przewagi nad Karolem Nawrockim.

- Karol Nawrocki zyskuje i myślę, że ostatnie dni i debaty pokazały, że to jest kandydat, który ma naprawdę bardzo duże szanse na to, żeby zwyciężyć.

- Podobał się pani w tych debatach Karola Nawrocki?

- Wypadł bardzo dobrze. Przede wszystkim podnosił ważne kwestie dla Polaków i przede wszystkim był obecny w debatach. Tego nie można powiedzieć o Rafale Trzaskowskim, który po prostu stchórzył. Jeżeli chce się być Prezydentem, a boi się stanąć w konfrontacji z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o ten urząd, świadczy to o słabości Trzaskowskiego. Nie jest w stanie sprostać takim wyzwaniom jak debata, a co dopiero zarządzanie państwem.

- W jednej debacie, w której byli obecni niemal wszyscy jego konkurenci, wziął udział.

- Pytanie, czy to była debata, czy to był zaplanowany event dla Trzaskowskiego. A to, że uczestniczyli w nim pozostali kandydaci, w tym Karol Nawrocki, tylko pokazuje determinacje tych kandydatów, którzy chcieli powiedzieć Polakom o swoim programie.

- Co pani odpowie na argumenty, że Karol Nawrocki taki jest sztywny, wyuczony, że nie reaguje na to, co się dzieje, tylko odpowiada wyuczonymi formułkami. Nie brakuje mu luzu? Jakie jego deficyty pani widzi?

- Karol Nawrocki z każdym dniem kampanii jest coraz bardziej zdeterminowany. Pokazuje, że jest bardzo pracowitym kandydatem i jest coraz lepszym kandydatem. Po tych tygodniach kampanii patrzę na niego z podziwem i uważam, że to jest kandydat, który ma ogromne szanse na to, żeby zwyciężyć. Jest po prostu coraz lepszy i będzie doskonałym prezydentem.

- 10 lat temu była pani szefową kampanii późniejszego rezydenta Andrzeja Dudy. 5 lat temu też się pani mocno w jego kampanię angażowała. Teraz nie widzę pani na kampanijnym szlaku.

- Ponieważ ja się angażuję w kampanię, ale nieco inaczej. Nie jeżdżę może na takie spotkania jak moi koledzy, ale podzieliliśmy się obowiązkami i zawsze preferowałam spotkania bezpośrednie, spotkania w różnych miejscach, gdzie można porozmawiać z wyborcami i to realizuję. Jesteśmy bardzo aktywni i w Małopolsce i będziemy też w innych regionach.

- Ruszy pani w trasę wspierającą Karola Nawrockiego?

- Ja cały czas jestem w trasie. Natomiast tak jak mówię, to nie są spotkania takie jak na przykład Mateusza Morawieckiego. To są spotkania na rynkach, na targach, spotkania w różnych miejscach, gdzie prowadzimy bezpośrednią kampanię i rozmowy z Polakami.

- Czyli nie są to zorganizowane eventy, ale po prostu pojawia się pani na rynku w i rozmawia z ludźmi?

- Tak, rozmawiamy, jeździmy całą ekipą parlamentarzystów. Mamy przygotowane materiały wyborcze i w ten sposób prowadzimy kampanię wspierającą Karola Nawrockiego. I muszę powiedzieć, że to przynosi bardzo dobre efekty i te rozmowy są bardzo inspirujące. Natomiast oczywiście również na mojej trasie kampanijnej zorganizowane spotkania się odbywają.

- I wyborcy PiS nie kręcą nosem na waszego kandydata? Nie mówią, że mogliście znaleźć kogoś lepszego?

- Ludzie przede wszystkim bardzo krytycznie oceniają to, co dzieje się w tej chwili w Polsce. Sytuacja związana z dramatycznym wzrostem cen, poczucie takiego braku stabilizacji, obawy o bezpieczeństwo. To są tematy, które wybrzmiewają. I też sentyment za rządami PiS. Ludzie podkreślają, że kiedy rządziliśmy, żyło im się po prostu lepiej.

- A co mówią o Karolu Nawrockim?

- Nie spotkałam głosów krytycznych wobec Karola Nawrockiego. Wielu z tych ludzi, z którymi miałam okazję się spotkać, było już na spotkaniach z Karolem Nawrockim. Bardzo chętnie zabierają materiały kandydata. Pytają, kiedy będzie w danej miejscowości, jeżeli jeszcze go tam nie było. Więc to zaangażowanie jest w kampanię wybroczą, widać, że jest coraz większe. Jest oczywiście jeszcze sporo czasu przed wyborami, więc emocje też będą rosły. Ale obserwując reakcje i nastroje społeczne muszę powiedzieć, że kampania Karola Nawrockiego jest prowadzona dobrze i skutecznie. I trafia do ludzi. To jest najważniejsze.

Rozmawiał Jacek Prusinowski

B.SZYDŁO: NAWROCKI JEST CORAZ BARDZIEJ ZDETERMINOWANY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.