Trzaskowski skomentował wyniki wyborów na portalu X. Reakcje polityków

Wybory samorządowe 2024. Trzaskowski na portalu X: "kochani, mamy to!"

Sondaż exit poll firmy Ipsos nie pozostawia wątpliwości. To Rafał Trzaskowski będzie prezydentem Warszawy przez kolejnych pięć lat. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zgarnął blisko 60 proc. głosów, tym samym zapewnił sobie zwycięstwo już w pierwszej turze. Wyborczy sukces Trzaskowski świętował w towarzystwie między innymi Donalda Tuska. Premier nie odniósł się jeszcze w mediach społecznościowych do sondażowych wyników wyborów samorządowych. Inaczej postąpił Rafał Trzaskowski, który na portalu X zwrócił się do swoich swoich zwolenników. - Kochani, mamy to! Dziękuję, Warszawo! - napisał prezydent Warszawy. Poniżej dalsza część artykułu.

Wybory samorządowe. Reakcje polityków w mediach społecznościowych

Swoim wyborcom podziękował również kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński, który równocześnie pogratulował Rafałowi Trzaskowskiemu.

- Dziękuję wszystkim warszawiankom i warszawiakom, którzy poparli naszą wizję Warszawy, wielu chciało pochować w grobie warszawską prawicę, ale im się nie udało. Jestem Wam bardzo wdzięczny, Gratuluję zwycięzcy oraz dziękuję wszystkim moim konkurentom za ciekawą dyskusję o wizji stolicy - napisał Bocheński.

Gratulacje Rafałowi Trzaskowskiemu przekazała również Małgorzata Kidawa-Błońska. - Warszawa spisała się wspaniale! Gratuluję Rafałowi Trzaskowskiemu zwycięstwa w wielkim stylu. Brawa dla wszystkich wspaniałych kandydatek i kandydatów Koalicji Obywatelskiej - napisała marszałkini Senatu.

Wśród ugrupowań politycznych trzecie miejsce utrzymał sojusz Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, występujący pod nazwą Trzecia Droga.

- Dziękuję za każdy głos! Tak, jesteśmy trzecią siłą w Polsce. Jesteśmy tu i niesiemy nadzieję na pokolenia. Nie na kadencję. Trzecia Droga, dość kłótni, dalej do przodu! - napisał marszałek Sejmu.

- DZIĘKUJĘ za każdy głos na Trzecią Drogę! Dość kłótni i dalej do przodu! - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.