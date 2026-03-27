Trzaskowski ostro o Nawrockim i jego „żulerskim” wyjeździe. Nie gryzie się w język

Rafał Trzaskowski ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu brak zrozumienia polskiego interesu narodowego i działanie pod wpływem "politycznej złości".

Krytyka dotyczy wizyty Nawrockiego na Węgrzech, wetowania programu SAFE oraz jego stylu komunikacji publicznej, który Trzaskowski określił jako "żulerski".

Trzaskowski sugeruje, że prezydent Nawrocki przedkłada osobiste animozje nad dobro państwa, co osłabia Polskę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wizyta na Węgrzech i program SAFE – punkt zapalny

Głównym powodem tak ostrej reakcji Rafała Trzaskowskiego była wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech, która zbiegła się w czasie z jego decyzjami dotyczącymi programu SAFE. Trzaskowski otwarcie podważył sposób myślenia prezydenta o państwie.

„To albo znaczy, że pan prezydent kompletnie nie rozumie polskiego interesu narodowego, albo pokazuje to, że polski interes narodowy dla pana prezydenta jest kompletnie nieistotny. Ważniejsze jest to, w jaki sposób zrobić na złość partiom, których pan prezydent Nawrocki nie lubi. Jak zrobić na złość rządowi Tuska, jak zrobić na złość demokratycznej opozycji na Węgrzech” – powiedział Trzaskowski.

Te słowa sugerują, że Nawrocki albo nie pojmuje strategicznych potrzeb Polski, albo świadomie je ignoruje. Krytyka dotknęła również kwestii finansowania służb mundurowych. Trzaskowski zarzucił prezydentowi, że wetując program SAFE, „pozbawił naszą Policję czy Straż Graniczną szansy na duży zastrzyk finansowy”.

W jego ocenie, działania Nawrockiego uderzają nie tylko w rząd, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, osłabiając formacje odpowiedzialne za porządek i ochronę granic.

Złość ważniejsza niż racja stanu?

Rafał Trzaskowski poszedł o krok dalej, sugerując, że za decyzjami prezydenta stoją nie względy państwowe, lecz doraźna kalkulacja polityczna i chęć zaszkodzenia opozycji.

„Ważniejsze jest to, w jaki sposób zrobić na złość partiom, których pan prezydent Nawrocki nie lubi. Jak zrobić na złość rządowi Tuska, jak zrobić na złość demokratycznej opozycji na Węgrzech” – podkreślił Trzaskowski, rzucając cień na motywacje głowy państwa i przedstawiając go jako uczestnika bieżącej wojny partyjnej, a nie bezstronnego arbitra.

Stołeczny prezydent skrytykował również prezydenckie weta, nazywając je "mechanicznymi i pozbawionymi głębszej refleksji". Jak podkreślił, prezydenta „nie interesuje, on tego nie analizuje, on po prostu wetuje wszystko jak leci”. W połączeniu z jego postawą, buduje to obraz prezydenta, który zamiast szukać rozwiązań, wybiera konfrontację.

„Taki jest prezydent Nawrocki, no jaki ostatnio też widzieliśmy – "wyjadę ci z czachy", mniej więcej w ten sposób rozmawia z dziennikarzami. To dosyć ciekawe podejście do dziennikarstwa i do wolności wypowiedzi. Ja rozumiem, że to też dalej podoba się części Polek i Polaków, ale nie do końca mi się wydaje, że prezydent powinien dawać dokładnie taki wzór tego jak rozmawiać z dziennikarzami” - powiedział Rafał Trzaskowski.

Ten fragment uderza w wizerunek i temperament prezydenta, przedstawiając go jako osobę impulsywną, ostrą i pozbawioną prezydenckiego dystansu. Trzaskowski posunął się nawet do oceny cech osobowościowych Nawrockiego.

Rafał Trzaskowski stwierdził: „...oprócz cech charakterologicznych, które były pokazane w tym wyjeździe iście żulerskim, panu prezydentowi chyba powolutku odbija woda sodowa do głowy. A gorzej już być nie może, dlatego że jeżeli ktoś nie rozumie polskiego interesu, działa tylko i wyłącznie na rzecz osłabienia rządu, niezależnie od tego, czy ten rząd podejmuje dobre decyzje, czy też nie, bo prezydenta to nie interesuje, on tego nie analizuje, on po prostu wetuje wszystko jak leci”.

W podsumowaniu swojego wystąpienia Trzaskowski jednoznacznie stwierdził: „To oznacza, że nie ma zrozumienia w pałacu prezydenckim, jaki jest dzisiaj interes narodowy Polski i jak go realizować”. Według niego, siła gestów czy ostentacyjne zachowanie nie zastąpią skutecznej polityki. Rafał Trzaskowski podkreślił: „Tylko żeby to zrobić [skutecznie negocjować w UE], to nie wystarczy wyjeżdżać z czachy albo walić pięścią w stół, albo opowiadać o tym z miną zakochanego w sobie aparatczyka, że wszystko się załatwi samemu i wyjdzie ze wszystkich unijnych polityk, bo to by było równoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej, tylko trzeba te polityki zmieniać od środka”.

Tak zbudowany przekaz jest politycznie bardzo czytelny. Trzaskowski nie ograniczył się do krytyki pojedynczej decyzji. Przedstawił Karola Nawrockiego jako prezydenta, który działa impulsywnie, konfliktowo i w oderwaniu od strategicznego interesu Polski.

