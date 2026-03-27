Co zrobi PiS, jeśli Przemysław Czarnek się nie sprawdzi? Skarbnik partii: Postawimy na Morawieckiego!

PiS traci poparcie i wystawił Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, by odzyskać bardziej radykalnych wyborców.

Sondaż Pollster pokazuje, że większa część badanych wskazuje Mateusza Morawieckiego jako lepszego kandydata PiS na premiera niż Czarnka.

Poseł Henryk Kowalczyk przyznaje, że zmiana kandydata na Morawieckiego jest możliwa, jeśli okaże się, że Czarnek nie spełnia oczekiwań.

W Czarnku nadzieja...

PiS, niegdyś partia numer jeden w Polsce, od dawna jest nieco w tyle za Koalicją Obywatelską i może mieć problem ze zdolnością do zawarcia koalicji po wyborach w 2027 r. Prezes Jarosław Kaczyński duże nadzieje pokłada w Przemysławie Czarnku, który – jako kandydat na premiera – ma przywrócić radykalnych wyborców. A co, jeśli nie sprawdzi się i prezes PiS zmieni kandydata, na przykład na Mateusza Morawieckiego?

– Jestem „maszynistą w pociągu” i to jest oczywiste, że w tej grze zespołowej, jak w wielkim teamie na boisku, nawet jeśli jest się liderem w ataku i coś nie idzie, to trener może wymienić atakującego – powiedział Przemysław Czarnek w wywiadzie dla „Super Expressu”. Dodał jednak, że wierzy w zwycięstwo PiS. A prezes PiS wierzy w jego sukces.

... ale jest alternatywny kandydat

W sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanym dla „Super Expressu”, Polacy w większości jako właściwego kandydata PiS na premiera postrzegają Mateusza Morawieckiego (41 proc. wskazań). Czarnek jest na drugim miejscu (19 proc.).

Czy partia może w pewnym momencie zmienić kandydata na Morawieckiego? – Tak, to nie jest wykluczone. To możliwe. Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera, aby powalczyć o naszych wyborców, którzy w pewnej części przeszli do Konfederacji i Korony Polskiej. Jeśli zaś chodzi o pozyskiwanie centrowych, bardziej umiarkowanych wyborców, to tu większe szanse miałby Mateusz Morawiecki. Zobaczymy, jak będzie – mówi nam poseł Henryk Kowalczyk, bliski współpracownik prezesa PiS.

SKANDAL! "Polityczny NIEWOLNIK!". Matczak bezlitośnie o układzie Trump-Nawrocki. Co z Polską?!