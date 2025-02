Trzaskowski o końcu wojny na Ukrainie. "Musimy domagać się..."

Karol Nawrocki porównany do Magdaleny Ogórek. Te słowa eksperta mogą mocno go zasmucić!

- Obserwujemy to, co się dzieje, ale znamy też administrację Donalda Trumpa. W tej chwili są testowane różne rozwiązania. Nie możemy odpuścić, musimy się domagać gwarancji NATO dla Ukrainy - powiedział Trzaskowski w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Dodał, że tylko gwarancja wejścia Ukrainy do NATO wsparta autorytetem Stanów Zjednoczonych będzie wiarygodna. Odnosząc się do pomysłu wysłania polskich wojsk w ramach misji pokojowej na Ukrainę stwierdził: "absolutnie nie ma takich planów". Prezydent Warszawy przebywa we wtorek w Helsinkach. Będzie uczestniczył w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Ma się tam spotkać z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz przedstawicielami władz samorządowych. Trzaskowski zapowiedział, że będzie tam rozmawiał o sposobach zabezpieczenia ludności i obrony cywilnej: "Finlandia jest w tym zakresie wzorem dla nas wszystkich w Unii Europejskiej" - ocenił prezydent Warszawy. Zapytany o wykorzystanie tego spotkania w kampanii wyborczej, zaprzeczył: "Będąc w Finlandii, nie prowadzę kampanii wyborczej. Zajmuję się zabezpieczaniem Warszawy i przyglądaniem się rozwiązaniom, które są najlepsze w Europie".

Kampania Rafała Trzaskowskiego

W czwartek zaplanowana jest z kolei wizyta Rafała Trzaskowskiego w Brukseli w związku z Europejskim Komitetem Regionów. Tam także odbędą się rozmowy dotyczące bezpieczeństwa. W czasie wydarzenia merowi Kijowa Witalijowi Kliczko zostanie wręczona nagroda im. Pawła Adamowicza. Jak przekazał prezydent Warszawy, spotka się on także z ukraińskimi politykami, żeby porozmawiać z nimi o sytuacji w Ukrainie.

Nagroda im. prezydenta Pawła Adamowicza przyznawana jest "za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości". Trzaskowski odniósł się również do opinii polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy sądzą, że zorganizowanie narady europejskich liderów w Paryżu zamiast w Warszawie jest dyplomatyczną porażką: "Prezydent Macron jako pierwszy zgłaszał chęć wysłania francuskich żołnierzy jako sił pokojowych na Ukrainę. Jeżeli prezydent Macron chce wziąć na swoje barki większą odpowiedzialność niż inne państwa europejskie, to bierze za to odpowiedzialność. Stąd ten szczyt" - powiedział prezydent Warszawy.

