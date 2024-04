Trzaskowski na prezydenta Polski? Minister z rządu Tuska zabrał głos

Ukrzywdzili Bocheńskiego?! Jego oficjalny wynik w Warszawie mocno różnił się od exit poll. Ekspert wyjaśnia i wskazuje, co na to wpływa

Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta Warszawy i to już w pierwszej turze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył blisko 60 procent głosów, pozostawiając daleko w tyle swoich rywali. Na wieczorze wyborczym zwycięstwa gratulował mu Donald Tusk. Bardzo dobry wynik Trzaskowskiego od samego początku dał powód do kolejnych spekulacji o możliwym starcie w wyborach prezydenckich. Włodarz stolicy nie chciał jednak składać żadnych deklaracji, ale takie głosy już się pojawiają. - Wydaje się, że zrobił w tę stronę poważny krok. Ale decyzję będą zapadały - myślę - po wakacjach - tłumaczył Sławomir Nitras. Jak podkreślił minister sportu w rządzie Donalda Tuska, proces wyłaniania kandydata na prezydenta Polski może potrwać, a jego partia musi się do tego odpowiednia przygotować.

Polityk był również pytany o to, czy Donald Tusk byłby lepszym kandydatem na prezydenta Polski niż Rafał Trzaskowski. Sławomir Nitras uważa jednak, że premier jest bardzo zaangażowany w swoją obecną pracę. Przypomnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się w 2025 roku. Andrzej Duda nie będzie mógł się ubiegać o kolejną kadencję.

