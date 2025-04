Leszek Miller podzielił się wstrząsającym wspomnieniem. Jego przyjaciel zginął w katastrofie smoleńskiej

- Kiedyś miałem taki sen, że szedłem do naszego wspólnego biura na ulicy Rozbrat i zobaczyłem, ze drzwi do gabinetu Szmajdzińskiego są lekko uchylone. otworzyłem te drzwi i zobaczyłem Jerzego za biurkiem. Spojrzał na mnie. Zdumiony powiedziałem: "Jurek, przecież ty nie żyjesz", a on pomału wstał, uśmiechnął się i powiedział: "Widzisz, że jestem". Ja odpowiedziałem "Skoro już się spotykamy, to opowiedz mi, jak to było". On mówi: "Przecież wiesz" - opowiedział.