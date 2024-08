Trzaskowski kandydatem na prezydenta? Kolejny polityk zabrał głos

Większość prezydenckich sondaży pokazuje, że największe szanse na tę zaszczytną funkcję ma Rafał Trzaskowski. Wiele wskazuje na to, że to właśnie ten kandydat Koalicji Obywatelskiej, o ile oczywiście otrzyma nominację, wejdzie do drugiej tury i tam stoczy bój z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Do ostatecznych decyzji pozostało kilka dobrych tygodni, a wśród polityków, którzy mogliby wystartować na prezydenta wymienia się również Donalda Tuska oraz Radosława Sikorskiego. Decyzję w tej sprawie poznamy zapewne jesienią. Teraz głos ws. kandydata Koalicji Obywatelskiej zabrał Adam Szłapka.

– Najlepszym kandydatem, i wiemy to od dłuższego czasu, jest Rafał Trzaskowski, jakby jest naturalnym kandydatem i myślę, że tak ostatecznie będzie – powiedział Adam Szłapka w TVN24.

Jak wiadomo, już za rok kończy się druga kadencja Andrzeja Dudy, a urzędujący prezydent nie będzie mógł startować po raz trzeci. Wśród potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości wymienia się Mateusza Morawieckiego oraz Beatę Szydło. Tu również kandydata powinniśmy poznać jesienią.

