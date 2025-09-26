Trzaskowski: Ja dałem z siebie maksa. Pierwszy wywiad po wyborach prezydenckich

Brak jedności w obozie demokratycznym osłabił kampanię Trzaskowskiego.

Próby dotarcia do konserwatywnego elektoratu i uleganie presji w debatach były problematyczne.

Trzaskowski krytykuje format debat i apeluje o umiar w ocenie przeciwników politycznych.

Mimo porażki, Trzaskowski czuje motywację do dalszej walki i pracy.

Kulisy kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy w rozmowie z Piotrem Witwickim z Interii podkreślił, że „obóz demokratyczny jest silny jak mówi jednym głosem”. Jego zdaniem kampania zaczęła się od spójnego przekazu, lecz w trakcie rywalizacji „przestała mówić jednym głosem”, co miało negatywny wpływ na wynik wyborów. Jak zaznaczył, „dał z siebie maksa”, jednak rozproszenie działań i brak wspólnej strategii osłabiły jego pozycję.

Bezpośrednie spotkania i kontrowersje wokół przekazu

Trzaskowski przyznał, że intensywnie podróżował po kraju, odpowiadając na pytania dotyczące bezpieczeństwa, migracji, finansów osobistych wyborców oraz współpracy z rządem. Wskazał, że próba dotarcia do szerszego, również konserwatywnego elektoratu, spotkała się z krytyką części komentatorów, którzy zarzucali mu odejście od ideałów.

Apel o umiar wobec przeciwników politycznych

Prezydent Warszawy stanął w obronie Karola Nawrockiego, którego styl bycia często staje się obiektem drwin.

„Przestańcie się nabijać, że pan prezydent nie mówi perfekcyjnie po angielsku, zastanówmy się czy ma coś do powiedzenia” – apelował.

Zwrócił uwagę, że „51 proc. albo więcej Polek i Polaków nie ma z tym żadnego problemu”. Przyznał również, że nadmierne wyciąganie spraw z przeszłości Nawrockiego mogło być błędem jego środowiska politycznego.

Krytyka formuły debat

Zapytany o swoje błędy, Trzaskowski wskazał debatę w Końskich. „Poddałem się presji” – stwierdził, dodając, że jego zdaniem powinno odbywać się tylko po jednej debacie w każdej turze wyborów. Skrytykował także format minutowych odpowiedzi dla wszystkich kandydatów, który „sprowadza wszystkich do (niskiego) poziomu” i premiuje proste hasła zamiast merytorycznej dyskusji. Zauważył przy tym rosnącą popularność ruchów antysystemowych, które zyskują dzięki prostym przekazom i bezpośrednim kontaktom z wyborcami, np. przez YouTube.

Emocje po przegranej

Podczas spotkania Trzaskowski odniósł się również do reakcji wyborców na wynik wyborów. „W życiu czegoś takiego nie widziałem – tylu ludzi, którzy są w traumie” – mówił, podkreślając, że jego intencją nie było bagatelizowanie tych emocji.

Przyznał, że po ogłoszeniu wyników 1 czerwca czuł „totalne w...e”, ale zaznaczył, że żal nie może paraliżować dalszej działalności.

