Trump zwalnia z Pentagonu 5400 pracowników i gen. Charlesa Browna!

"Wspaniały dżentelmen" czy przeszkoda na drodze Trumpa? Brown zwolniony bez ostrzeżenia

Decyzja o odwołaniu Browna zapadła nagle. Jeszcze kilka tygodni temu jego nazwisko pojawiało się wśród najważniejszych doradców wojskowych prezydenta. Dziś jest już historią. Trump ogłosił decyzję za pośrednictwem Truth Social, dziękując Brownowi za jego wieloletnią służbę:

"Chcę podziękować generałowi Charlesowi 'CQ' Brownowi za jego ponad 40-letnią służbę naszemu krajowi, w tym także jako obecnemu przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Jest wspaniałym dżentelmenem i wybitnym dowódcą i życzę mu i jego rodzinie wielkiej przyszłości."

Choć oficjalnie prezydent docenił osiągnięcia generała, Associated Press zauważa, że dymisja Browna jest elementem szerszego planu pozbycia się z armii dowódców wspierających politykę różnorodności i równości.

"Posunięcie to uważane jest za kolejny krok w ramach kampanii pozbywania się z szeregów sił zbrojnych dowódców opowiadających się za przestrzeganiem zasady różnorodności i równości."Brown, drugi Afroamerykanin w historii na stanowisku przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, został powołany przez Joe Bidena w 2023 roku. Co ciekawe, wcześniej to właśnie Trump mianował go na dowódcę wojsk lotniczych pod koniec swojej pierwszej kadencji.

"Dymisja Browna, cieszącego się powszechnym szacunkiem, odbije się szerokim echem w Pentagonie."

Czy Trumpp chciał usunąć Browna, ponieważ ten nie pasował do nowej strategii Białego Domu?Czy może była to decyzja czysto kadrowa, wynikająca ze zmiany priorytetów? Na razie oficjalnych wyjaśnień brak.

Nowa twarz Pentagonu: Kim jest Dan "Razin" Caine?

Zamiast Browna, na najwyższe stanowisko wojskowe w USA powołano generała porcznika Dana "Razina" Caine’a.

"Trump mianował na jego miejsce gen. por. Dana 'Razina' Caine'a, byłego pilota myśliwców F-16, uczestnika m. in. misji bojowych w Iraku, ostatnio zastępcy dyrektora ds. wojskowych w CIA."Caine ma bogate doświadczenie operacyjne, ale nigdy wcześniej nie pełnił funkcji dowódcy żadnej gałęzi sił zbrojnych.

"Caine nie pełnił jednak dotychczas żadnych kluczowych stanowisk w siłach zbrojnych."

Czy jest to wybór strategiczny, czy raczej decyzja polityczna? Tego jeszcze nie wiadomo.

Pentagon redukuje zatrudnienie – 5400 osób straci pracę

Na tym jednak czystki się nie kończą. Pentagon zapowiedział także masowe zwolnienia – aż 5400 pracowników cywilnych zostanie pozbawionych etatów w nadchodzących tygodniach.

"Departament obrony USA poinformował w piątek, że w przyszłym tygodniu rozpocznie proces zwalniania 5400 pracowników i wstrzyma przyjmowanie nowych." Według agencji AP, zwolnienia dotkną przede wszystkim osoby zatrudnione na okresie próbnym. "Pracownicy na okresie próbnym generalnie pracują mniej niż rok i nie są objęci przepisami o ochronie pracowników publicznych."Dlaczego Trump zdecydował się na tak drastyczne cięcia? Według Darina Selnicka, pełniącego obowiązki podsekretarza obrony ds. personalnych, chodzi o optymalizację wydatków: "Planujemy redukcję cywilnego personelu Departamentu o 5-8 proc. aby zwiększyć efektywność i skoncentrować Departament na priorytetach prezydenta oraz zwiększyć gotowość siły roboczej."

Sekretarz obrony Pete Hegseth wyraził to jeszcze dosadniej, komentując sytuację na platformie X:

"Pentagon musi 'się odtłuszczyć i rozwinąć swoje mięśnie'."

To jednak nie koniec cięć. Hegseth nakazał również "znalezienie" 50 miliardów dolarów w programach wojskowych, które można by skreślić z budżetu w przyszłym roku.

Kto naprawdę pociąga za sznurki? Musk na czele nowego departamentu!

Jak się okazuje, za częścią decyzji o restrukturyzacji rządu federalnego stoi... Elon Musk.

"Jest to kolejne posunięcie w ramach oszczędnościowego przeglądu agencji i resortów federalnych, zarządzonego przez prezydenta Trumpa, któremu przewodniczy miliarder Elon Musk stojący na czele nowoutworzonego Departamentu ds. Efektywności Rządu (DOGE)."

Nowy departament już teraz odpowiada za masowe redukcje w administracji. Do tej pory zwolnienia objęły ponad 20 000 osób w różnych sektorach rządu federalnego. Co z tymi, którzy próbują walczyć o swoje prawa w sądach? Jak zauważa Associated Press, jakiekolwiek próby podważenia decyzji Trumpa kończą się niepowodzeniem. "Próby wnoszenia pozwów do sądów przeciwko zwolnieniom przyniosły dotychczas nikłe rezultaty bowiem sędziowie federalni zazwyczaj je oddalają."

