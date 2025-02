Nawrocki na okładce tygodnika "Niedziela". Giertych wpadł w szał!

Kościół na usługach PiS? Giertych grzmi: „To sprzeczne z nauczaniem Kościoła!”

Na zdjęciu, które udostępnił Roman Giertych, widzimy uśmiechniętego Karola Nawrockiego z tytułem „Moja wizja Polski". Podtytuł zapowiada jego rozważania o religii, patriotyzmie i gospodarce. Brzmi jak manifest wyborczy? Giertych nie ma wątpliwości. To nic innego jak polityczna propaganda pod przykrywką katolickiego tygodnika.

Poseł KO podkreśla, że rozprowadzanie takiej prasy w świątyniach to jawne łamanie zasad. W jego ocenie wykorzystywanie ambony i kościelnych publikacji do politycznej agitacji to pogwałcenie zarówno Konkordatu, jak i fundamentalnych zasad prawa. – Jako katolik wyrażam stanowczy sprzeciw wobec używania mediów katolickich do wspierania PiS – pisze oburzony polityk.

Giertych przypomina, że zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Kościoła, duchowieństwo nie powinno angażować się w kampanie polityczne. Praktyka jednak pokazuje coś zupełnie innego – PiS od lat utrzymuje bliskie relacje z częścią kleru, a ich przekaz niejednokrotnie wybrzmiewał z ambon i na łamach prasy katolickiej.

Czy Nawrocki zostanie twarzą kościelnej kampanii?

Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w kontekście politycznych rozgrywek. Jego konserwatywne poglądy i publiczne wystąpienia czynią go jedną z twarzy prawicy. Jego obecność na okładce Niedzieli może być kolejnym krokiem w stronę ugruntowania jego pozycji wśród wyborców o bardziej tradycyjnych wartościach.

Nie od dziś wiadomo, że media katolickie w Polsce mają ogromny zasięg i wpływ na opinię publiczną. Pytanie brzmi: czy okładka z Nawrockim to jedynie niewinna publikacja, czy może element szerszej strategii mającej przygotować grunt pod przyszłe decyzje polityczne?

Kościół, polityka i pieniądze – niebezpieczny trójkąt

To, co wzburzyło Giertycha, to nie tylko sam fakt obecności Nawrockiego w kościelnym tygodniku, ale przede wszystkim jego kontekst. Bo jeśli Niedziela ma trafić do parafii w całej Polsce, to oznacza, że setki tysięcy wiernych dostaną do rąk egzemplarz promujący konkretne, konserwatywne podejście do Polski.

To nie pierwszy raz, gdy media katolickie są oskarżane o stronniczość polityczną. Wcześniej podobne kontrowersje budziły np. relacje Radia Maryja z PiS czy współpraca niektórych biskupów z prawicowymi politykami. Czy Giertych ma rację, twierdząc, że to naruszenie Konkordatu?

Co dalej? Giertych zapowiada walkę

Giertych nie zamierza milczeć. Choć nie wskazał jeszcze konkretnych kroków prawnych, można spodziewać się, że temat będzie kontynuowany. Pytanie tylko, czy jego głos znajdzie posłuch w Episkopacie, który od lat unika jednoznacznych deklaracji w sprawie politycznego zaangażowania duchowieństwa.

Ta okładka będzie leżała de facto jako materiał wyborczy we wszystkich kościołach.Jako katolik wyrażam stanowczy sprzeciw wobec używania mediów katolickich do wspierania PiS. To jest sprzeczne zarówno z Konkordatem, czyli polskim prawem, jak i z nauczaniem Kościoła. pic.twitter.com/dmQ0LIj7wv— Roman Giertych (@GiertychRoman) February 22, 2025

