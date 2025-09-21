Mocne słowa Trumpa. „Pomogę Polsce, jeśli Rosja zaatakuje!”

• Trump zadeklarował wsparcie USA dla Polski i państw bałtyckich w przypadku eskalacji ze strony Rosji.

• Prezydent USA skrytykował naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjski samolot

• Wypowiedzi te stanowią sygnał wsparcia dla regionu i przypominają o znaczeniu solidarności w NATO.

Trump deklaruje pomoc Polsce i państwom bałtyckim

Prezydent Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem został zapytany, czy w przypadku eskalacji ze strony Rosji jego kraj wsparłby Polskę i państwa bałtyckie. Odpowiedział jednoznacznie: „Zrobiłbym to”. Deklaracja ta ma istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w obliczu nasilających się napięć.

Komentarz do naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii

Podczas konferencji Trump odniósł się również do incydentu z piątku, kiedy to rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną Estonii. Skwitował to krótko: „Nie podoba nam się to”, jasno wskazując na negatywne stanowisko administracji USA wobec agresywnych działań Moskwy. Tego typu naruszenia są szczególnie niepokojące w kontekście zobowiązań NATO do ochrony integralności terytorialnej państw członkowskich.

Znaczenie dla bezpieczeństwa regionu

Słowa prezydenta padły tuż przed jego wylotem do Arizony, gdzie będzie uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych Charliego Kirka, zastrzelonego 10 września konserwatywnego komentatora i aktywisty. Ten kontekst dodatkowo nadał wypowiedzi prezydenta wymiar symboliczny – deklaracja solidarności z sojusznikami została złożona w momencie szczególnego napięcia i refleksji.

Wypowiedzi Trumpa można odczytywać jako zapewnienie, że w przypadku poważnych prowokacji Rosji sojusz transatlantycki nie pozostanie bierny. Dla Polski i krajów bałtyckich, które od lat wskazują na zagrożenia płynące z Moskwy, taka deklaracja to istotny sygnał wsparcia.

