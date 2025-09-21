Mocne słowa Trumpa. „Pomogę Polsce, jeśli Rosja zaatakuje!”

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-09-21 18:50

Podczas spotkania z dziennikarzami Donald Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone staną po stronie Polski i państw bałtyckich, jeśli Rosja dopuści się dalszej eskalacji. Prezydent USA odniósł się także do incydentu w Estonii, podkreślając, że podobne działania Moskwy spotykają się z krytyką Waszyngtonu.

Donald Trump

i

Autor: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / / POOL/ PAP

• Trump zadeklarował wsparcie USA dla Polski i państw bałtyckich w przypadku eskalacji ze strony Rosji.

• Prezydent USA skrytykował naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjski samolot

 • Wypowiedzi te stanowią sygnał wsparcia dla regionu i przypominają o znaczeniu solidarności w NATO.

Trump deklaruje pomoc Polsce i państwom bałtyckim

Prezydent Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem został zapytany, czy w przypadku eskalacji ze strony Rosji jego kraj wsparłby Polskę i państwa bałtyckie. Odpowiedział jednoznacznie: „Zrobiłbym to”. Deklaracja ta ma istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w obliczu nasilających się napięć.

Komentarz do naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii

Podczas konferencji Trump odniósł się również do incydentu z piątku, kiedy to rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną Estonii. Skwitował to krótko: „Nie podoba nam się to”, jasno wskazując na negatywne stanowisko administracji USA wobec agresywnych działań Moskwy. Tego typu naruszenia są szczególnie niepokojące w kontekście zobowiązań NATO do ochrony integralności terytorialnej państw członkowskich.

Znaczenie dla bezpieczeństwa regionu

Słowa prezydenta padły tuż przed jego wylotem do Arizony, gdzie  będzie uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych Charliego Kirka, zastrzelonego 10 września konserwatywnego komentatora i aktywisty. Ten kontekst dodatkowo nadał wypowiedzi prezydenta wymiar symboliczny – deklaracja solidarności z sojusznikami została złożona w momencie szczególnego napięcia i refleksji.

Wypowiedzi Trumpa można odczytywać jako zapewnienie, że w przypadku poważnych prowokacji Rosji sojusz transatlantycki nie pozostanie bierny. Dla Polski i krajów bałtyckich, które od lat wskazują na zagrożenia płynące z Moskwy, taka deklaracja to istotny sygnał wsparcia. 

DEBATA SUPER RXPRESSU Patryk Jaki, Andrzej Szejna
Sonda
Czy Donald Trump jest w stanie wpłynąć na Władimira Putina?

Polecany artykuł:

Kosiniak-Kamysz o rosyjskich prowokacjach: Trzeba na nie odpowiadać
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
ROSJA