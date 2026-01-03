Trump wydał oficjalne oświadczenie ws. Wenezueli. Ogłosił "udany atak"

Napięcie między USA a Wenezuelą eskaluje po tajemniczych eksplozjach w Caracas.

Donald Trump ogłosił "udaną operację" przeciwko Wenezueli i Maduro, podczas gdy Caracas potępiło "agresję militarną".

Rząd wenezuelski ogłosił stan wyjątkowy, oskarżając USA o próbę przejęcia zasobów i wzywając naród do walki.

Donald Trump poinformował o "udanym ataku" za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej przywódcę, prezydenta Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju - czytamy.

W swoim wpisie na platformie Truth Social podkreślił, że "operacja została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania". Zapowiedział również, że wkrótce ujawni więcej szczegółów ataku na Wenezuelę. Konferencja prasowa w tej sprawie miała odbyć się w Mar-a-Lago na Florydzie o godzinie 11:00 czasu lokalnego.

Wydarzenia w Caracas

W sobotę w Caracas, stolicy Wenezueli, mieszkańcy byli świadkami serii co najmniej siedmiu eksplozji. Te niepokojące wydarzenia poprzedziły oświadczenie rządu wenezuelskiego. Rząd Wenezueli natychmiast zareagował na doniesienia, wydając oświadczenie, które zostało opublikowane na oficjalnym koncie Nicolasa Maduro w mediach społecznościowych.

- Republika Boliwaryjska Wenezueli odrzuca, potępia i denuncjuje przed społecznością międzynarodową najpoważniejszą agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium i ludności wenezuelskiej w cywilnych i wojskowych lokalizacjach miasta Caracas, stolicy Republiki, oraz stanów Miranda, Aragua i La Guaira – czytamy w dokumencie.

W oświadczeniu podkreślono, że "celem tego ataku nie jest nic innego jak przejęcie strategicznych zasobów Wenezueli, w szczególności jej ropy naftowej i minerałów, próbując siłą złamać polityczną niezależność Narodu. Nie uda im się to".

Rząd wezwał "wszystkie siły społeczne i polityczne kraju do uruchomienia planów mobilizacji i odparcia tego imperialistycznego ataku". W komunikacie dodano, że Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju.

- Prezydent Nicolás Maduro podpisał i zarządził natychmiastowe wprowadzenie w życie Dekretu, który ogłasza stan zewnętrznego zagrożenia na całym terytorium narodowym w celu ochrony praw ludności, pełnego funkcjonowania instytucji republikańskich oraz natychmiastowego przejścia do walki zbrojnej. Cały kraj musi się aktywować, aby pokonać tę imperialistyczną agresję – głosi oświadczenie.

Sytuacja pozostaje dynamiczna, a społeczność międzynarodowa z uwagą śledzi rozwój wydarzeń.

W naszej galerii zobaczysz pokłosie ataku na Wenezuelę:

Sonda Śledzisz wydarzenia w Wenezueli? Tak Nie