Prezydent Wenezueli i jego żona wywiezieni z kraju! Kim jest Nicolas Maduro?

Prezydent USA ogłasza interwencję w Wenezueli, co doprowadziło do pojmania Nicolasa Maduro i jego żony.

Doniesienia o eksplozjach w Caracas potwierdziły eskalację konfliktu.

Dowiedz się, jak doszło do obalenia kontrowersyjnego prezydenta Wenezueli i co to oznacza dla przyszłości kraju.

Prezydent USA Donald Trump w sobotę na portalu Truth Social poinformował o udanej interwencji w Wenezueli, która doprowadziła do pojmania Nicolasa Maduro i jego żony oraz ich wywiezienia z kraju. Wcześniej, około godziny 2 nad ranem czasu lokalnego, w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty, co skłoniło rząd wenezuelski do oskarżenia Stanów Zjednoczonych o ataki. Media, w tym amerykańska stacja CBS News i agencja Reutera, również informowały o ataku na Caracas przeprowadzonym na rozkaz Trumpa. Tego samego dnia Maduro ogłosił w Wenezueli stan wyjątkowy.

Kim jest Nicolas Maduro?

Nicolas Maduro Moros, urodzony 23 listopada 1962 roku w Caracas, to postać, której kariera polityczna była pełna wzlotów i upadków, a także licznych kontrowersji. Maduro, po ukończeniu szkoły średniej, rozpoczął pracę jako kierowca miejskich autobusów, jednocześnie angażując się w działalność związkową w latach 70. i 80. Należał do władz związku zawodowego stołecznego metra. Pod koniec lat 80. związał się ze środowiskiem Hugo Cháveza, stając się członkiem Boliwariańskiego Ruchu Rewolucyjnego-200. W 1997 roku, razem z Chávezem, współtworzył Ruch Piątej Republiki (MVR), z ramienia którego w 1999 roku został deputowanym do Izby Deputowanych, a następnie do Zgromadzenia Konstytucyjnego. W 2005 roku uzyskał reelekcję do Zgromadzenia Narodowego, a dwa lata później wszedł w skład Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli (PSUV).

Wiceprezydent i następca Cháveza

Od stycznia 2005 do stycznia 2006 roku Maduro pełnił funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. 8 lipca 2006 roku został mianowany przez prezydenta Cháveza ministrem spraw zagranicznych. 10 października 2012 roku, po zwycięstwie Cháveza w wyborach prezydenckich, został mianowany wiceprezydentem Wenezueli, zachowując jednocześnie stanowisko szefa dyplomacji. W grudniu 2012 roku Chávez, zmagający się z chorobą nowotworową, wskazał Maduro jako swojego potencjalnego następcę. Po śmierci Cháveza 5 marca 2013 roku, Maduro przejął obowiązki szefa państwa.

Jako tymczasowy prezydent, Maduro rozpisał wybory prezydenckie na 14 kwietnia 2013 roku, w których zwyciężył z wynikiem 50,7% głosów. 19 kwietnia 2013 roku został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Wenezueli. Jego prezydentura była naznaczona licznymi kryzysami. Protesty i niepokoje społeczne, trwające od początku lutego 2014 roku, były wywołane niską skutecznością rządu w walce z przestępczością, korupcją i rosnącą inflacją. Zamieszki doprowadziły do śmierci 42 osób, ponad 800 rannych i ponad 3000 aresztowanych.

Fatalna sytuacja ekonomiczna kraju, z wysoką inflacją, niedoborami leków i brakiem funduszy na dodrukowanie waluty, doprowadziła do porażki Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli w wyborach parlamentarnych w grudniu 2015 roku. W 2016 roku rząd wprowadził zmiany w prawie pracy, aby ograniczyć zużycie prądu, a także podniósł minimalne wynagrodzenie, co było już 12. sztuczną podwyżką za kadencji Maduro.

W maju 2018 roku Maduro został wybrany na drugą kadencję w przedterminowych wyborach prezydenckich, które zostały uznane za sfałszowane przez Stany Zjednoczone. W styczniu 2019 roku, podczas zaprzysiężenia na drugą kadencję, większość państw zachodnich nie uznała jego wyboru, popierając Juana Guaidó jako tymczasowego prezydenta. 28 lipca 2024 roku Maduro ponownie ogłoszono zwycięzcą wyborów prezydenckich na trzecią kadencję, co spotkało się z protestami opozycji, która wskazywała na zwycięstwo Edmundo Gonzaleza Urrutii. Zaprzysiężenie Maduro 10 stycznia 2025 roku odbyło się w atmosferze zamknięcia granic z Kolumbią, masowych demonstracji i porwania liderki opozycji Marii Corina Machado.

Zakończenie ery Maduro?

Interwencja USA i pojmanie Nicolasa Maduro zamykają burzliwy rozdział w historii Wenezueli. Dalszy rozwój wydarzeń pozostaje niepewny, ale jedno jest pewne – kraj stoi przed nowym wyzwaniem i możliwością zmiany politycznej.

Sonda Śledzisz wydarzenia w Wenezueli? Tak Nie