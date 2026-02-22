Morawiecki pogodzony z porażką? Kaczyński ma już innych faworytów

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2026-02-22 11:16

Mateusz Morawiecki nie będzie kandydatem PiS na premiera – wynika z ustaleń PAP. W partii trwa konflikt frakcji, a na giełdzie nazwisk pojawiają się młodsi politycy, m.in. Zbigniew Bogucki i Przemysław Czarnek. W tle są sondaże i możliwe negocjacje koalicyjne.

Mateusz Morawiecki w rozmowie z Markiem Balawajderem w Raporcie Super Expressu

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Mateusz Morawiecki w rozmowie z Markiem Balawajderem w "Raporcie" Super Expressu
  • Mateusz Morawiecki nie jest już brany pod uwagę jako kandydat PiS na premiera w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
  • Pojawiły się cztery nowe kandydatury na premiera, wszystkie poniżej 50. roku życia, w tym Zbigniew Bogucki i Przemysław Czarnek.
  • W PiS narastają wewnętrzne konflikty frakcyjne, ale Jarosław Kaczyński ma ostateczną decyzję w sprawie kandydata.
  • Czy Morawiecki ma jeszcze szansę, mimo że Jarosław Kaczyński zapowiedział dyscyplinowanie wewnętrznych sporów?

Z informacji przekazanych przez źródła związane z byłym szefem rządu wynika, że Mateusz Morawiecki zaakceptował brak rekomendacji jako kandydat PiS na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Jeden z rozmówców zwraca uwagę na kontekst ewentualnej koalicji. – Morawiecki jest pogodzony z tym, że nie będzie kandydatem na premiera. Nie sądzę, żeby nasi przyszli koalicjanci entuzjastycznie poparli kogoś, kto od pół roku chodził i mówił, że będzie premierem. Na pewno będą stawiane warunki, będą ostre negocjacje” – ocenił polityk związany z frakcją tzw. „harcerzy”.

Nowi kandydaci PiS na premiera

W kierownictwie partii analizowane są cztery kandydatury polityków poniżej 50. roku życia. Wśród nich są: szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, wiceprezes partii i były minister edukacji Przemysław Czarnek, posłanka Anna Krupka oraz europoseł Tobiasz Bocheński. Na tej liście nie znaleźli się ani Mateusz Morawiecki, ani Patryk Jaki.

Według jednego z posłów badania preferencji sympatyków wskazują, że Mateusz Morawiecki osiąga wyższe wyniki niż inni potencjalni liderzy. Ostateczna decyzja w sprawie kandydata ma jednak należeć do Jarosława Kaczyńskiego.

Konflikt frakcji w PiS i napięcia w partii

Od końca listopada ub.r. w partii utrzymują się napięcia między frakcjami. W nieoficjalnych rozmowach część polityków krytykowała środowisko Morawieckiego za podważanie pozycji prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Jednocześnie jeden z parlamentarzystów podkreśla, że około 80 proc. klubu nie należy do żadnej z rywalizujących grup.„Te frakcje są absolutnie demonizowane, a już szczególnie ‘maślarze’ i jakiś wielki wpływ Jacka Sasina. To jest po prostu jego spin w mediach” – stwierdził rozmówca PAP.

Przedstawiciele władz partii zapewniają, że objazdy kraju mają związek z pracami nad programem. – „Nie dopatruję się, że ktoś liczy jakieś swoje szable. To po prostu zadanie wyznaczone nam przez pana prezesa” – zaznaczyło źródło ze ścisłego kierownictwa.

Sonda
Czy PiS wróci do władzy w 2027 roku?

