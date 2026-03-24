Trump: Iran bez broni jądrowej. Teheran nie potwierdza

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Iran zgodził się na rezygnację z broni atomowej, co jest kluczowym warunkiem porozumienia, jednak Teheran nie potwierdza tych negocjacji.

Pomimo deklaracji Trumpa, Iran zaprzecza bezpośrednim rozmowom od 28 lutego, a Izrael wątpi w przyjęcie przez Iran amerykańskich warunków.

Pakistan zaoferował mediacje w konflikcie, co może pomóc w deeskalacji napięć w regionie.

Konflikt ma globalne konsekwencje, wpływające na rynek energii.

Negocjacje USA–Iran w sprawie broni jądrowej

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Teheran miał zgodzić się na rezygnację z posiadania broni atomowej. Jak podkreślił, to kluczowy warunek ewentualnego porozumienia między stronami.

- Wszystko zaczyna się od tego, że nie mogą mieć broni jądrowej (...). Zapytano mnie o 10 najważniejszych punktów . Powiedziałem: no cóż, numer jeden, dwa i trzy to: (Irańczycy - PAP) nie mogą mieć broni jądrowej i nie będą jej mieć, i o tym właśnie mówimy. Nie chcę mówić z góry, ale zgodzili się, że nigdy nie będą mieli broni jądrowej” - powiedział Trump.

Według niego rozmowy prowadzone są z udziałem Marca Rubia i J.D. Vance’a, a postawa władz w Teheranie miała być „sensowna”, co wpłynęło na decyzję o rezygnacji z ewentualnych ataków na irańskie instalacje.

Brak potwierdzenia rozmów przez Iran

Pomimo deklaracji Waszyngtonu, strona irańska nie potwierdziła, by negocjacje faktycznie się odbywały. Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu zaznaczyło, że propozycja rozmów padła, lecz od wybuchu wojny 28 lutego nie doszło do bezpośrednich negocjacji.

Jednocześnie według źródeł cytowanych przez Reutersa, Izrael ocenia, że choć USA dążą do porozumienia, Iran może nie zaakceptować stawianych warunków.

Pakistan chce mediować w konflikcie

W sprawę włączył się również Pakistan. Premier Shehbaz Sharif zadeklarował gotowość do pośrednictwa między stronami.

- „Pakistan z radością przyjmuje i w pełni popiera trwające wysiłki zmierzające do dialogu kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie w interesie pokoju i stabilności w regionie oraz poza nim” - napisał Sharif.

Potwierdzono także rozmowę dowódcy armii Asima Munira z Trumpem dotyczącą sytuacji w regionie.

Działania Izraela i eskalacja w Libanie

Konflikt nie słabnie – Izrael kontynuuje operacje przeciwko Iranowi i wspieranemu przez niego Hezbollahowi w Libanie. Minister obrony Israel Kac zapowiedział utworzenie strefy bezpieczeństwa na południe od rzeki Litani.

W samym Iranie nasilają się działania władz wobec opozycji. Zatrzymano 466 osób oskarżonych o działalność podważającą bezpieczeństwo państwa. To jedna z największych operacji tego typu od początku wojny.

Wojna oddziałuje także na globalne rynki. Po ataku na złoże South Pars Iran wstrzymał dostawy gazu do Turcji, która w 2025 roku pozyskiwała z tego kierunku około 14 proc. zużycia.

