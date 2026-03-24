Polacy bezlitośni dla Trumpa po operacji w Iranie. Sondaż, który zmieni wszystko

Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje, z Cieśniną Ormuz w centrum napięć, wpływając na ceny ropy i stabilność regionu.

Donald Trump grozi Iranowi zniszczeniem instalacji energetycznych, na co Teheran odpowiada zapowiedziami odwetu.

Pomimo doniesień Trumpa o "produktywnych rozmowach", Iran zaprzecza negocjacjom, a 72,8% Polaków ocenia politykę USA jako porażkę.

Konflikt na linii Waszyngton-Tel Awiw-Teheran eskaluje, a jego początki sięgają końca lutego. Od tego czasu działania zbrojne stopniowo rozprzestrzeniają się na cały region Zatoki Perskiej. Centralnym punktem zapalnym pozostaje Cieśnina Ormuz, kluczowa dla globalnego transportu ropy naftowej. Jej zablokowanie przez Iran wywołało nie tylko gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych i napięcia na rynkach, ale także serię incydentów z udziałem statków i infrastruktury w regionie.

Ostatnie dni przyniosły znaczący wzrost eskalacji. Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem instalacji energetycznych, jeśli cieśnina nie zostanie odblokowana, na co Teheran odpowiedział zapowiedziami odwetu i możliwością zaminowania strategicznych szlaków morskich. Walki i ataki dotknęły nie tylko cele wojskowe, ale również infrastrukturę cywilną i obiekty gospodarcze w różnych częściach Bliskiego Wschodu.

Mimo to, z Waszyngtonu napływają sygnały sugerujące potencjalną zmianę kursu. Trump ogłosił "bardzo dobre i produktywne rozmowy" z Iranem, informując jednocześnie o czasowym wstrzymaniu planowanych uderzeń. Teheran jednak nie potwierdza tych doniesień, utrzymując, że żadne negocjacje nie mają miejsca, a działania USA są jedynie elementem presji i politycznej gry.

Druzgocąca ocena polskiego społeczeństwa: niemal trzy czwarte Polaków krytykuje Trumpa

W obliczu narastającego konfliktu na Bliskim Wschodzie, polityka zagraniczna administracji Donalda Trumpa spotyka się z chłodnym przyjęciem w Polsce. W ramach najnowszego badania zapytano respondentów: "Od blisko trzech tygodni trwa operacja wojskowa USA i Izraela przeciwko Iranowi. Czy Pana/Pani zdaniem działania Donalda Trumpa to sukces, czy porażka?".

Wyniki sondażu są wyjątkowo spójne i rzadko spotykane w tak zróżnicowanym społeczeństwie, krytyczna ocena prezydenta USA łączy większość badanych grup. Jak wynika z badania przeprowadzonego dla WP, aż 72,8 proc. ogółu respondentów postrzega amerykańskie zaangażowanie jako niepowodzenie. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była "zdecydowanie porażka", którą wybrało 45,1 proc. ankietowanych. Kolejne 27,7 proc. uznało działania za "raczej porażkę".

Jedynie co dziesiąty Polak pozytywnie ocenia politykę Trumpa. Łącznie 10,8 proc. respondentów uznało ją za sukces (z czego "zdecydowanie sukces" to zaledwie 0,4 proc., a "raczej sukces" – 10,4 proc.). Znacząca grupa, bo 16,4 proc. badanych, nie miała w tej kwestii wyrobionego zdania, wybierając opcję "nie wiem / trudno powiedzieć".

Koalicja bezwzględna, opozycja sceptyczna: Głosy politycznych obozów

Najostrzejszymi krytykami polityki zagranicznej Donalda Trumpa okazali się wyborcy obecnej koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie panuje niemal pełna zgodność: aż 94 proc. ankietowanych (68 proc. "zdecydowanie porażka" i 26 proc. "raczej porażka") ocenia działania amerykańskiego przywódcy jako fiasko. Jedynie 4 proc. z nich dostrzega w nich jakikolwiek sukces.

Odmiennie, choć z podobnym ostatecznym wnioskiem, prezentuje się sytuacja wśród sympatyków opozycji parlamentarnej (obejmującej wyborców PiS, Konfederacji oraz partii Razem). Choć to w tej grupie Trump odnotowuje najwyższe poparcie, ogólny bilans wciąż jest dla niego negatywny. Łącznie 19 proc. wyborców szeroko pojętej opozycji uważa, że prezydent USA odnosi sukces. Z drugiej strony, większość tej grupy 58 proc. wciąż postrzega operację jako porażkę (w tym 30 proc. wskazało "zdecydowanie porażka"). Warto podkreślić, że w tym obozie wysoki, 23-procentowy odsetek osób nie miało wyrobionego zdania.

Interesujące są również wyniki wśród elektoratu samej Konfederacji. Mimo że na polskiej scenie politycznej środowisko to często wyraża sympatię dla Republikanów, w kontekście konfliktu z Iranem sympatycy narodowców i wolnościowców pozostają wysoce krytyczni. Aż 76 proc. wyborców Konfederacji uznaje działania Trumpa za porażkę (z czego 44 proc. "zdecydowanie"). Sukces widzi w nich tylko 23 proc. (przy zaledwie 1 proc. odpowiedzi "zdecydowanie sukces"). Wśród "pozostałych wyborców" oceny również są niezwykle krytyczne łącznie 73 proc. odpowiedzi negatywnych przy 24 proc. niezdecydowanych. Sukces w ruchach amerykańskiego prezydenta dostrzega tam zaledwie 3 proc. osób.

