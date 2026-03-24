Mentzen publikuje oświadczenie majątkowe i uderza w minister. „Idiotyzm lub zła wola”

- Sławomir Mentzen publikuje fragment swojego oświadczenia majątkowego w odpowiedzi na zarzuty minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
- Lider Konfederacji odrzuca oskarżenia o ukrywanie majątku w fundacji rodzinnej, nazywając je "idiotyzmem lub złą wolą".
- Minister zapowiedziała zmiany w przepisach, które mają zmusić polityków do ujawniania majątków w fundacjach rodzinnych. Dowiedz się, co dalej ze sporem!
Mentzen publikuje dokument. „Od początku ujawniam majątek”
Sławomir Mentzen zamieścił w mediach społecznościowych fragment swojego oświadczenia majątkowego, podkreślając, że dobrowolnie ujawnia majątek swojej fundacji rodzinnej.
„Tak wygląda moje oświadczenie majątkowe. Od samego początku dobrowolnie ujawniam majątek mojej fundacji rodzinnej” – napisał na X.
Polityk zdecydował się pokazać dokument po tym, jak w debacie publicznej pojawiły się zarzuty dotyczące przejrzystości majątku osób publicznych korzystających z fundacji rodzinnych.
„Idiotyzm lub zła wola”. Ostra odpowiedź na słowa minister
Mentzen nie ograniczył się jednak do publikacji dokumentu. Wprost odniósł się do słów minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz:
„Nazywanie mnie w tym kontekście cwaniakiem jest idiotyzmem lub złą wolą. Typowe dla PL2050”
To jedno zdanie wyraźnie podniosło temperaturę sporu i przeniosło go z poziomu merytorycznego na polityczny.
Co dokładnie napisała Pełczyńska-Nałęcz?
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wcześniej zapowiedziała zmiany w przepisach dotyczących jawności majątków polityków.
W swoim wpisie wskazała, że:
„Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu, a parlamentarzystom i ministrom nie przystoi szczególnie. Dlatego ruszamy z pracami nad ustawą #PL2050, która zmusi parlamentarzystów i ministrów–cwaniaków do ujawnienia majątków ukrywanych w fundacjach rodzinnych."
Jej wypowiedź była wyraźnym sygnałem, że rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące przejrzystości majątku polityków, zwłaszcza w kontekście fundacji rodzinnych, które mogą być wykorzystywane do zarządzania majątkiem poza standardowymi oświadczeniami. Mentzen argumentuje więc, że działa transparentnie ponad obowiązujące przepisy, a zarzuty wobec niego są bezpodstawne.
