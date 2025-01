Trump grozi użyciem wojska! O jakie miejsca chodzi?

"To niesprawiedliwe"

Trump o Kanał Panamski: "Zażądamy zwrotu"

Podczas konferencji prasowej we wtorek Trump został zapytany, czy do realizacji swoich celów wyklucza użycie wojska. – Nie zamierzam się do tego zobowiązywać. Być może trzeba będzie coś zrobić. Kanał Panamski ma kluczowe znaczenie dla naszego kraju – odpowiedział wymijająco.

W ubiegłym miesiącu Trump już groził Panamie, sugerując, że Stany Zjednoczone mogą ponownie przejąć Kanał Panamski, jeśli Panama nie będzie przestrzegać warunków traktatu z 1999 roku, na mocy którego USA zrzekły się kontroli nad tym strategicznym szlakiem. – Jeśli zasady moralne i prawne tego wspaniałomyślnego gestu darowizny nie będą przestrzegane, zażądamy, aby Kanał Panamski został nam zwrócony w całości i bez zadawania pytań – napisał na platformie Truth Social.

Sejm szykuje prawne trzęsienie ziemi! Kontrowersyjne ustawy na tapecie

Grenlandia: "Potrzebujemy jej do celów bezpieczeństwa narodowego"

Grenlandia, autonomiczne terytorium Danii i członka NATO, również znalazła się na celowniku Trumpa. – Potrzebujemy Grenlandii do celów bezpieczeństwa narodowego – stwierdził, podkreślając jej strategiczne znaczenie dla USA. Jego słowa wywołały falę spekulacji, czy Ameryka może ponownie próbować kupić Grenlandię, co Trump sugerował już w 2019 roku, gdy Dania stanowczo odrzuciła tę propozycję.

51. stan? Trump o Kanadzie

Jakby tego było mało, Trump odniósł się również do Kanady. – Kanada mogłaby być 51. stanem USA – zasugerował, wykluczając jednak użycie siły militarnej. – Polegałbym na sile ekonomicznej – dodał.

Wypowiedzi Trumpa szybko odbiły się szerokim echem na arenie międzynarodowej. Eksperci ostrzegają, że groźby dotyczące użycia wojska w kontekście Kanału Panamskiego czy Grenlandii mogą wywołać kryzys geopolityczny. – To, co mówi Trump, nie jest tylko retoryką. Jeśli USA rzeczywiście zdecydują się na takie działania, wpłynie to na relacje z sojusznikami i stabilność globalną – ocenił jeden z analityków.

Donald Trump kolejny raz udowadnia, że jego podejście do polityki międzynarodowej budzi emocje i kontrowersje. Czy groźby wobec Panamy i sugestie dotyczące Grenlandii to jedynie element jego politycznej gry, czy realne plany? Świat czeka na dalsze kroki prezydenta elekta, a jego słowa nie pozostawiają wątpliwości – nadchodząca prezydentura będzie inna niż wszystkie.

Czy Grenlandia i Kanał Panamski rzeczywiście znajdą się pod kontrolą USA? Trump, jak zawsze, zostawia wszystkie opcje otwarte.

Poniżej galeria zdjęć: Tarczyński z Trumpem. Zapraszamy.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ TOMASZ TRELA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.